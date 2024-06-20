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雪鐵龍「大改款C3 Aircross」登場！3動力、外型粗獷還有7人座


▲影片來源：Citroen

記者林鼎智／綜合報導

在4月釋出預告後，雪鐵龍（Citroen）發表第2代Citroen C3 Aircross，這款法系跨界休旅共有汽油、油電與電動動力，目前已在法國開賣，汽油車型售價自19,400歐元起（折合新台幣約64.8萬）、油電版則是25,500歐元起（折合新台幣約85.2萬），電動版車型則是27,400歐元起（折合新台幣約91.5萬）。

▲雪鐵龍大改款第2代Citroen C3 Aircross。（圖／翻攝自Citroen）

▲雪鐵龍大改款第2代Citroen C3 Aircross亮相，共有汽油、油電、電動三種動力，售價自19,400歐元起，折合新台幣約64.8萬起。（圖／翻攝自Citroen，以下同）

原廠表示，第2代Citroen C3 Aircross設計初衷是成為真正的SUV，因此會更具個性、更有肌肉感與更壯碩。新車也換上更粗獷的外型，具有更多防刮塑料護板、粗壯保桿樣式，車格也更大，車長來到4,390mm、軸距2,670mm，並且還有超過200mm的離地車高。

▲雪鐵龍大改款第2代Citroen C3 Aircross。（圖／翻攝自Citroen）

▲雪鐵龍大改款第2代Citroen C3 Aircross。（圖／翻攝自Citroen）

▲新C3 Aircross車長來到4,390mm、軸距2,670mm，整體外型也更加粗獷。

新Citroen C3 Aircross提供多款車色、並具有LED頭燈、輪圈尺寸為16-17吋，提供6人座、7人座車型，7人座車型還具有高級舒適座椅，並額外增添10-15mm座椅泡綿厚度。

座艙則有小型數位儀表、雙幅式方向盤與10.25吋中控儀表，包括Apple Carplay／Android Auto、15W手機無線充電等都有，另外也標配完整Level 2駕駛輔助系統、舒適懸吊，後者還有雙漸進式液壓緩震設計，原廠稱就像是第2個小型減震桶，可提高乘坐舒適性。

▲雪鐵龍大改款第2代Citroen C3 Aircross。（圖／翻攝自Citroen）

▲雪鐵龍大改款第2代Citroen C3 Aircross。（圖／翻攝自Citroen） ▲雪鐵龍大改款第2代Citroen C3 Aircross。（圖／翻攝自Citroen）

▲C3 Aircross提供5人座、7人座配置，並且第2排還可滑移前翻方便進出，中控螢幕為10.25吋，搭配小型數位儀表。
動力方面，汽油入門採1.2升PureTech Turbo 3缸渦輪引擎、6速手排變速箱，最大馬力為101匹馬力，符合Euro 7歐盟7期排廢標準；油電動力則同樣以1.2升3缸渦輪+48V輕油電系統，搭配雙離合自手排變速箱，具有134匹馬力。

至於最大亮眼的電動版C3 Aircross，則採單馬達、44kWh LPF 磷酸鐵鋰電池，具有111匹、300公里起跳的續航力，可支援100kW直流快充，26分鐘就能將電池從10%充到80%，雪鐵龍也預告後續還會帶來另一款電動車，預計在明年上市。

▲雪鐵龍大改款第2代Citroen C3 Aircross。（圖／翻攝自Citroen）

▲C3 Aircross電動車採單馬達、44kWh LPF 磷酸鐵鋰電池，具有111匹、300公里起跳的續航力，原廠也預告明年還會推出另一款電動車型。

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關鍵字：汽車跨界休旅Citroen雪鐵龍C3 Aircross電動油電汽油渦輪法系大改款

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