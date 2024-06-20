訂單破2500張！Gogoro Pulse性能旗艦正式交車　9成直攻頂規

▲Gogoro Pulse即日起正式交車，自3月開賣後接單破2,500張，其中有9成車主直攻129,980元的頂規車型。（圖／翻攝自Gogoro，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Gogoro「性能旗艦」Gogoro Pulse自3月上市後（報導請點此），今（20）日也宣布正式交車，Gogoro也公布訂單成績，共累積超過2,500張訂單，其中有90%車主選擇最高規的Gogoro Pulse Ultra（129,980元），並有90%車主為男性買家。

Gogoro Pulse搭載Hyper Driver H1萬轉永磁同步馬達，具有9.0kW、軸上扭力42牛頓米輸出，並且也採空冷、水冷複合式散熱系統，0-50km／h加速3.05秒，其他亮點配備還包括10.25吋全彩觸控儀表、數位矩陣頭燈、TCS循跡防滑系統等（Pulse Ultra車型），並具有前衛外型設計。

▲Gogoro Pulse搭載萬轉永磁同步馬達，具有9.0kW、軸上扭力42牛頓米輸出，頂規車型還有10.25吋、全彩觸控儀表、數位矩陣頭燈、TCS循跡防滑系統等配備。（圖／記者張慶輝攝）



為慶祝Gogoro Pulse交車，即日起至6／30止，入主Gogoro Pulse即可獲1,914點Gogoro Smart Point（價值1,914元），1點可折抵1元資費，等同最高可折抵6個月電池基本資費。另外學生購車也有優惠，6月底前憑學生證購買Gogoro任一白牌車款，前1,000享現折3,000元優惠，並可搭配36期0利率、政府補助等。

Gogoro也針對Gogoro Pulse配件提供優惠，包括極速型格組專屬套件85折（優惠價3,790元）、煞車制動組優惠價5,990元、寶麗來（POLAROID）雙鏡頭行車記錄器優惠價6,390元等，滿足新車主需求。

▲Gogoro Pulse極速型格組包括：前移後照鏡、前面板擴充工具包、Pulse 極速造型後扶手。（圖／翻攝自Gogoro）



▲Gogoro Pulse煞車制動組包括245mm 浮動碟、黑色可調式二截拉桿，優惠價5,990元（圖／翻攝自Gogoro）

▲寶麗來（POLAROID）MS280WG雙鏡頭行車記錄器優惠價6,390元。（圖／翻攝自Gogoro）

