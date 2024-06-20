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福斯「新跨界休旅」亮相！雙動力、尺碼介於T-Cross與Tharu之間

▲福斯上汽大眾推出Tharu XR。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯上汽大眾將推出Tharu XR新款中小型休旅，再次擴大大陸休旅車陣容。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）於大陸推出新款中小型休旅Tharu XR，該車尺碼介於T-Cross與Tharu之間，該車將由大陸合資企業上汽大眾生產，提供1.5升自然進氣、1.5升渦輪引擎兩種動力。

在大陸工信部資料曝光後，這款大陸獨享的Tharu XR也釋出部分資訊。新車搭載MQB A0平台，車長4,355mm、車寬1,762mm、車高1,605mm，軸距為2,651mm。外觀則有新的車頭樣貌，包括新款保險桿氣壩、銳利造型LED頭燈，車尾也採燻黑尾燈，並提供兩種車身式樣，包括黑化的運動風格、以及鍍鉻飾板的選擇。

▲福斯上汽大眾推出Tharu XR。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯上汽大眾推出Tharu XR。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Tharu XR提供1.5升自然進氣、1.5升渦輪引擎，後者將有160匹／25.4公斤米扭力。

動力方面則有1.5升自然進氣、1.5升渦輪引擎，其中1.5升渦輪引擎具有160匹／25.4公斤米扭力，採前輪驅動、搭配DSG 7速雙離合自手排變速箱。上汽大眾預計很快就會發表Tharu XR，售價也將介於T-Cross與Tharu之間。

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關鍵字：汽車休旅SUV福斯上汽大眾VolkswagenVW大陸合資空間渦輪TSI自然進氣

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