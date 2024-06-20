「TOYOTA Altis大降價」大陸賣新台幣35萬！Corolla Cross多車殺到見骨

▲大陸一汽、廣汽豐田多車款促銷大降價、殺到見骨。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸汽車市場競爭激烈，尤其合資車廠近來更是動作頻頻、紛紛降價出招，適逢這周當地購物節促銷，不只電商購物，就連汽車產業也祭出優惠博人氣，一汽、廣汽豐田多車款殺到見骨，尤其TOYOTA Corolla（台灣稱Altis）只要折合新台幣35萬就能入手！

▲TOYOTA Corolla、Corolla Cross降價最有感，最低折合新台幣35.5萬入手。

大陸一汽豐田TOYOTA Corolla降價最殺，一口氣降人民幣4.3萬（約新台幣19萬）來到7.98萬人民幣，折合新台幣35.5萬，車價比台灣的TOYOTA Altis 72.5萬便宜一倍。

而剛推出新年式的TOYOTA Corolla Cross（大陸稱銳放），也趁著優惠檔期大降價，推出降價優惠人民幣3萬（約新台幣13.3萬），Corolla Cross入手價來到人民幣9.98萬，折合新台幣44.4萬。

▲大改款TOYOTA Camry剛上市也推出降價優惠。

大改款TOYOTA Camry才剛上市就降價搶市，廣汽豐田優惠調降2.5萬人民幣（約新台幣11.1萬），入手價來到人民幣14.98萬，折合新台幣66.6萬；而休旅TOYOTA Highlander則來到21.78萬起，折合新台幣96萬。

事實上，廣汽、一汽豐田另還有多車款同步促銷，包含TOYOTA RAV4雙生車（大陸稱榮放）、bZ4X、bZ3等都祭出優惠，此波大降價造成不少關注與熱烈討論，外界猜測跟大陸日漸競爭的汽車產業有關，尤其當地自主品牌崛起，讓不少合資車廠銷售下滑，紛紛在今年開始出奇招搶客。