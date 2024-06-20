ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA Altis大降價」大陸賣新台幣35萬！Corolla Cross多車殺到見骨

▲大陸一汽、廣汽豐田多車款促銷大降價、殺到見骨。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸一汽、廣汽豐田多車款促銷大降價、殺到見骨。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸汽車市場競爭激烈，尤其合資車廠近來更是動作頻頻、紛紛降價出招，適逢這周當地購物節促銷，不只電商購物，就連汽車產業也祭出優惠博人氣，一汽、廣汽豐田多車款殺到見骨，尤其TOYOTA Corolla（台灣稱Altis）只要折合新台幣35萬就能入手！

▲大陸一汽、廣汽豐田多車款促銷大降價、殺到見骨。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Corolla、Corolla Cross降價最有感，最低折合新台幣35.5萬入手。

大陸一汽豐田TOYOTA Corolla降價最殺，一口氣降人民幣4.3萬（約新台幣19萬）來到7.98萬人民幣，折合新台幣35.5萬，車價比台灣的TOYOTA Altis 72.5萬便宜一倍。

而剛推出新年式的TOYOTA Corolla Cross（大陸稱銳放），也趁著優惠檔期大降價，推出降價優惠人民幣3萬（約新台幣13.3萬），Corolla Cross入手價來到人民幣9.98萬，折合新台幣44.4萬。

▲大陸一汽、廣汽豐田多車款促銷大降價、殺到見骨。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大改款TOYOTA Camry剛上市也推出降價優惠。

大改款TOYOTA Camry才剛上市就降價搶市，廣汽豐田優惠調降2.5萬人民幣（約新台幣11.1萬），入手價來到人民幣14.98萬，折合新台幣66.6萬；而休旅TOYOTA Highlander則來到21.78萬起，折合新台幣96萬。

事實上，廣汽、一汽豐田另還有多車款同步促銷，包含TOYOTA RAV4雙生車（大陸稱榮放）、bZ4X、bZ3等都祭出優惠，此波大降價造成不少關注與熱烈討論，外界猜測跟大陸日漸競爭的汽車產業有關，尤其當地自主品牌崛起，讓不少合資車廠銷售下滑，紛紛在今年開始出奇招搶客。

►「MG4 XPower」試駕！又爽又帥的國產電車黑馬　配備、安全全都要

►「TOYOTA、HONDA、Mazda」等5大日系數據造假！政府勒令多車款停售

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUV跨界休旅新年式油電Corolla Sport掀背Altis

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

「TOYOTA Prius」御用改裝上身2024-06-20

Gogoro Pulse接單2500張正式交車2024-06-20

雪鐵龍大改款C3 Aircross登場2024-06-20

福斯「新小型休旅」亮相2024-06-20

「Nissan新跨界休旅」實車現身2024-06-20

賓利大改款雙門轎跑6／25亮相2024-06-20

「TOYOTA Altis」大陸僅賣新台幣35萬2024-06-20

福特「最狂電動皮卡車」正式公開2024-06-19

賓士大陸下殺5折最高砍近百萬2024-06-19

賓士邁巴赫S580特仕版日本開賣2024-06-19

熱門文章

TOYOTA「新高級款RAV4」開賣2024-06-18

宏佳騰Brera X跨界重機預購開跑2024-06-19

「TOYOTA Altis」大陸僅賣新台幣35萬2024-06-20

「Nissan新跨界休旅」實車現身2024-06-20

賓士大陸下殺5折最高砍近百萬2024-06-19

福斯「新小型休旅」亮相2024-06-20

台灣山葉「國產化MT-15」預購2024-06-19

賓士邁巴赫S580特仕版日本開賣2024-06-19

福特「最狂電動皮卡車」正式公開2024-06-19

BMW「第4代大改款X3」亮相2024-06-19

相關新聞

雪鐵龍「大改款C3 Aircross」登場！3動力、外型粗獷還有7人座

雪鐵龍「大改款C3 Aircross」登場！3動力、外型粗獷還有7人座

福斯「新跨界休旅」亮相！雙動力、尺碼介於T-Cross與Tharu之間

福斯「新跨界休旅」亮相！雙動力、尺碼介於T-Cross與Tharu之間

「Nissan新跨界休旅」實車現身！定位在Kicks、X-Trail之間

「Nissan新跨界休旅」實車現身！定位在Kicks、X-Trail之間

279.9萬起、接單破500張！台灣KIA EV9上市　追加最高15萬配備

279.9萬起、接單破500張！台灣KIA EV9上市　追加最高15萬配備

宏佳騰「新黃牌跨界重機」預購開跑！配KYB前倒叉、車重輕＆短軸距

宏佳騰「新黃牌跨界重機」預購開跑！配KYB前倒叉、車重輕＆短軸距

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「新高級款RAV4」開賣！汽油、油電雙動力折合新台幣97萬

TOYOTA「新高級款RAV4」開賣！汽油、油電雙動力折合新台幣97萬

宏佳騰「新黃牌跨界重機」預購開跑！配KYB前倒叉、車重輕＆短軸距

宏佳騰「新黃牌跨界重機」預購開跑！配KYB前倒叉、車重輕＆短軸距

「TOYOTA Altis大降價」大陸賣新台幣35萬！Corolla Cross多車殺到見骨

「TOYOTA Altis大降價」大陸賣新台幣35萬！Corolla Cross多車殺到見骨

「Nissan新跨界休旅」實車現身！定位在Kicks、X-Trail之間

「Nissan新跨界休旅」實車現身！定位在Kicks、X-Trail之間

賓士大陸下殺5折「最高砍近百萬」！自主品牌猛攻BMW＆Audi也扛不住

賓士大陸下殺5折「最高砍近百萬」！自主品牌猛攻BMW＆Audi也扛不住

福斯「新跨界休旅」亮相！雙動力、尺碼介於T-Cross與Tharu之間

福斯「新跨界休旅」亮相！雙動力、尺碼介於T-Cross與Tharu之間

118000元！台灣山葉「國產化MT-15」開賣　4車色、組裝品質更好

118000元！台灣山葉「國產化MT-15」開賣　4車色、組裝品質更好

賓士「邁巴赫S580暗夜特仕版」日本開賣！限量30台、折新台幣863萬

賓士「邁巴赫S580暗夜特仕版」日本開賣！限量30台、折新台幣863萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366