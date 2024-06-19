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宏佳騰「新黃牌跨界重機」預購開跑！配KYB前倒叉、車重輕＆短軸距

▲宏佳騰Brera X預購 。（圖／翻攝自宏佳騰）

▲宏佳騰今（19）日展開Brera X跨界重機預購，前300台可首批交車、再享萬元購車金優惠 。（圖／翻攝自宏佳騰）

記者林鼎智／綜合報導

宏佳騰（Aeon）Brera X 300自3月在台亮相後，這款黃牌ADV跨界重機也宣布今（19）日開放預購，並將於7月12發表上市，預計今年第3季末就能開始交車。

▲宏佳騰年度計畫 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Brera X 300是宏佳騰與歐洲KL Moto合作，具有最小車身、最輕車重（159公斤）、最短軸距與最大油箱等4項亮點（圖／記者林鼎智攝，以下同）

宏佳騰與歐洲KL Moto合作，共同設計的Brera X 300具有最小車身、最輕車重（159公斤）、最短軸距與最大油箱等4項亮點，具有KYB 35mm前倒叉、後雙槍掛瓶避震器、西班牙J.JUAN輻射卡鉗x浮動碟等配備，共有冰岩灰、曜石黑、赤焰紅3款車色，其他車款完整規格和建議售價將於發表會統一公布。

即日起至7月10日止，只要到宏佳騰門市下訂Brera X（預購金3,000元），即可成為Brera X首批車主，再享萬元購車折扣，已成功預購的準車主須在2024年11月底前完成購車程序，限量前300台。

▲宏佳騰年度計畫 。（圖／記者林鼎智攝）

▲宏佳騰年度計畫 。（圖／記者林鼎智攝）

▲宏佳騰年度計畫 。（圖／記者林鼎智攝）

▲配備上也有液晶儀表、KYB 35mm前倒叉、後雙槍掛瓶避震器、J.JUAN輻射卡鉗x浮動碟等，共有冰岩灰、曜石黑、赤焰紅3款車色。

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關鍵字：汽車重機2輪黃牌宏佳騰Aeon跨界Brera X300ADVKL歐洲機車

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