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BMW「第4代大改款X3」亮相！皆採4驅、雙動力輕油電　iX3隨後跟上

▲BMW大改款X3。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW大改款X3亮相，皆為xDrive 4驅車型，共有30xDrive、M50xDrive，至於電動版iX3將成為首款搭載Neue Klasse平台的車型。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在先前流出實車照後，BMW第4代大改款X3（內部代號G45）也正式亮相，首波以汽油車型為主，共有30xDrive、M50 xDrive，皆為4驅車型，同時也去掉車名的i、並由M50取代先前的M40i；至於電動車iX3則會稍後推出，後者將搭載Neue Klasse平台。

▲BMW大改款X3。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW大改款X3亮相 。（圖／翻攝自BMW）

▲新X3換上新款水箱護罩樣式，軸距不變、但車格略微放大。

新X3車格增漲，車長4,755mm、車寬1,920mm、車高1,661mm，軸距不變同為2,865mm，車頭換上更大的雙腎型水箱護罩，並採垂直／斜線格柵排列，入門30xDrive採19吋輪圈、隱藏式尾管設計，而M50 xDrive則具有BMW飾光水箱護罩、20吋輪圈、M煞車系統、M主動式運動化懸吊、M運動化後差速器及4出尾管等。

▲BMW大改款X3。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW大改款X3。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW大改款X3。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW大改款X3。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW大改款X3。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW大改款X3。（圖／翻攝自BMW）

▲M50 xDrive具有BMW飾光水箱護罩、20吋輪圈、M煞車系統、M主動式運動化懸吊、M運動化後差速器及4出尾管等。

座艙方面，則採雙曲面螢幕與BMW iDrive 9影音系統，該影音系統與X1一樣，採QuickSelect零層集介面設計，可直接選取設定功能，其他像是OTA遠端無線更新、影音串流、擴增實境導航、車內遊戲等功能也都有。另外新X3也換上新款平底方向盤，座椅也提供3款顏色、M Veganza/Alcantara皮質包覆，並首度在儀表板處採織物材質。

▲BMW大改款X3亮相 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW大改款X3亮相 。（圖／翻攝自BMW）

▲新X3也與X1一樣，採BMW iDrive 9影音系統。

動力上，入門30xDrive搭載2.0升4缸渦輪引擎+48V輕油電系統、8速Steptronic手自排變速箱，具有255匹／40.8公斤米扭力，0-100km／h加速同為6.0秒。

而M50 xDrive則採3.0升直6渦輪引擎+48V輕油電系統，具有393匹／59.2公斤米扭力，4.4秒完成靜止加速破百。新X3車色上也新增Dune Grey metallic金屬沙丘灰。

▲BMW大改款X3。（圖／翻攝自BMW）

▲M50 xDrive搭載3.0升直6渦輪引擎+48V輕油電系統，具有393匹／59.2公斤米扭力，4.4秒完成靜止加速破百。

目前BMW新一代X3 30xDrive售價自50,675 美元（折合新台幣約156.2萬），M50 xDrive為65,275 美元（折合新台幣約201.2萬），皆有小幅漲價，屆時將由BMW位於南卡羅來納州的Spartanburg工廠負責生產，預計第4季就會在美國上市，台灣則要到明年才會導入。

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▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車休旅BMW大改款寶馬X3G45xDrive30M50iX3汽油4驅德系SUV

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