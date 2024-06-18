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Nissan東瀛戰神GT-R跑車「今年10月停產」！美規雙限量版夏季亮相

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 繼今年 3 月首度預告美規 2024 年式 GT-R 車系後，日前正式宣布兩款特別版車型 T-spec Takumi Edition 及 Skyline Edition 正式上市，不含運送雜費的建議售價分別是 151,090 美元起 (約合新台幣 488.7 萬元起) 及 131,090 美元起 (約合新台幣 424 萬元起)，將限量生產不到 200 輛，預計夏季送達展示中心。

Nissan GT-R T-spec Takumi Edition Skyline Edition

▲美規 2024 年式 Nissan GT-R T-spec Takumi Edition 及 Skyline Edition 正式上市，向 17 年征戰告別。

GT-R T-spec Takumi Edition 致敬負責手工組裝每一輛 GT-R 採用的 VR38DETT 引擎的工匠們，因此在引擎銘牌上均刻有工匠姓名紅色字樣，以表彰在組裝這具雙渦輪增壓 3.8 升 V6 引擎時，工匠們對精密公差和零件平衡高度專注。此外，T-spec Takumi Edition 的引擎室內也設有金色車身號碼銘牌。而外觀部分選用了致敬過去經典車型的 Midnight Purple 紫色，還配備 Nismo RAYS 20 吋鍛造輪圈及 Nismo 碳陶瓷煞車，前葉子板加寬，車內則採用 Mori Green 綠色，VDC 車輛動態控制系統也重調校。

Nissan GT-R T-spec Takumi Edition

▲GT-R T-spec Takumi Edition 的引擎銘牌上刻有工匠姓名紅色字樣致，敬負責手工組裝每一輛 GT-R 採用的 VR38DETT 引擎的工匠們。

Nissan GT-R T-spec Takumi Edition

▲GT-R T-spec Takumi Edition 在外觀部分選用了致敬過去經典車型的 Midnight Purple 紫色。

Nissan GT-R T-spec Takumi Edition

▲GT-R T-spec Takumi Edition 的前子板加寬，並配備 Nismo RAYS 20 吋鍛造輪圈及 Nismo 碳陶瓷煞車。

 至於 GT-R Skyline Edition 則是將富有歷史意義的 Skyline 車名導入美國市場，其靈感來自於日本境內許多不同的美麗天際線景觀，在配備方面以 GT-R Premium 車型為基礎，採用了 R34 世代 GT-R 經典的 Bayside Blue 車身塗裝，車內則採用全新的 Sora Blue 配色。

Nissan GT-R T-spec Skyline Edition

▲GT-R Skyline Edition 車內採用全新的 Sora Blue 配色。

現行 R35 世代 GT-R 車系最早是在 2007 年時問世，逐步推向全球市場，期間經歷多次小改款與更新，最終將在今年 10 月停產。Nissan 預告，隨著 R35 GT-R 走入歷史，該廠正全力以赴向下一世代的性能創新前進。

Nissan GT-R T-spec Takumi Edition Skyline Edition

▲隨著 R35 GT-R 走入歷史，Nissan 正全力以赴向下一世代的性能創新前進。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點NissanGT-R東瀛戰神跑車Nismo雙門汽車新車美規2024年式日產停產

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