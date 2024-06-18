2023全球最暢銷車是它！狂賣122.3萬輛、成長64%擠下TOYOTA RAV4

▲特斯拉Model Y去年賣出122.3萬輛、年成長64%，擠下TOYOTA RAV4、Honda CR-V等過往常勝軍。（圖／翻攝自Tesla）



記者林鼎智／綜合報導

英國市調公司JATO Dynamics近日公布2023年全球最暢銷新車Top25，根據全球151個市場數據顯示，特斯拉（Tesla）Model Y電動休旅以122.3萬輛拿下第1，較前年大幅成長64%，打敗TOYOTA RAV4、Honda CR-V等老牌常勝軍。

特斯拉Model Y在去年共賣出122.3萬輛拿下第1，而TOYOTA RAV4則以107.5萬輛居第2，年成長5％，至於第3名則是Honda CR-V，共賣出84.6萬、年成長18%；第4、第5名則分別是TOYOTA Corollla（80.3萬輛，衰退-19%）、TOYOTA Cross Cross（71.5萬輛，成長35%）。

▲2023年全球新車銷售Top25排名 。（圖／翻攝自JATO Dynamics，以下同）

《JATO Dynamics》報告指出，雖然去年受到烏俄戰爭、中美關係緊張等地緣政治的挑戰，但全球汽車產業仍表現不錯，新車銷量較2022年成長10%，增加近700萬輛。其中，休旅車就佔了近45%，同時大陸車廠的新車銷量也首度超越美國車廠。

個別市場方面，以歐亞大陸成長40%最多，與當地政府大力推廣電動車有關，其次為歐洲（+16%）、北美（+12） 與日本（+11%）。

▲2023年全球新車中，休旅車就佔了近45%，而房車／旅行車／掀背車等則略微衰退。