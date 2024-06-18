豪華房車-1！Volvo S60宣告7月停產　結束3代車型、24年販售歷程

▲Volvo美規S60宣告將在6月底停產，結束橫跨3代車型、24年生產歷程。（圖／翻攝自Volvo，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在房車市場萎縮、並為了騰出產線給EX90旗艦電動休旅，美國Volvo宣布S60豪華房車將在6月底結束生產，結束S60在美國生產24年、橫跨3代車型的販售歷程。

Volvo表示，第3代S60豪華房車在2019年上市，在販售5年後，將於2024年6月底於南卡羅來納州的Ridgeville工廠停產，屆時該工廠將專注在新款EX90電動休旅的生產。Volvo S90是Ridgeville工廠首款生產的房車，在這5年中從入門的T5動力（252匹）到高性能的Polestar版本皆出自該工廠。

▲第3代Volvo S60在2019年上市，在休旅當道、房車市場萎縮下，Volvo也決定停產S90。



從銷量上來看，Volvo S60相較於競爭對手賓士C-Class、BMW 3系列銷售較弱，過去3年在美國僅售出10,000-12,000輛，未曾突破20,000輛大關，而C-Class、3系列光是去年就各賣出約33,000輛。

在銷量不振且休旅當道的情況下，Volvo也決定停產S60，為EX90讓出產線。EX90不僅是旗艦7人座電動休旅，在利潤上也會比S60高，該車撘載110kWh鋰電池、具有496匹馬力，在美國售價自77,990美元起，折合新台幣約240.3萬元，目前已在Ridgeville工廠上線生產。

▲Volvo EX90目前已在Ridgeville工廠上線量產，台灣預計最快年底有望亮相。