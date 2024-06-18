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TOYOTA「新高級款RAV4」開賣！汽油、油電雙動力折合新台幣97萬

▲廣汽豐田開賣新年式TOYOTA Venza。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲廣汽豐田開賣新年式TOYOTA Venza。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

近來大陸一汽、廣汽豐田休旅陣容動作頻頻，被譽為高級豪華款RAV4的TOYOTA Venza（當地稱威颯），日前新年式正式開賣，提供2.0升汽油、2.5升油電雙動力，折合新台幣97萬起。

▲廣汽豐田開賣新年式TOYOTA Venza。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸新年式TOYOTA Venza提供雙動力，共計10款車型。

TOYOTA Venza、Harrier互為雙生車，來自與RAV4相同的TNGA平台，而Venza、Harrier分別交由廣汽與一汽豐田銷售。在廣汽豐田推出新年式的TOYOTA Venza，主要針對內裝多媒體系統升級，提供2.0升汽油與2.5升油電，汽油開價21.68～26.88萬人民幣，折合新台幣97～120萬；油電24.68～30.38萬人民幣，折合新台幣110～135萬。

▲廣汽豐田開賣新年式TOYOTA Venza。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲廣汽豐田開賣新年式TOYOTA Venza。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式主要針對車載多媒體系統晶片升級。

新年式TOYOTA Venza外型不變，維持相當精緻且時尚的設計感，在重點的多媒體系統升級上，除了低階款，其餘車型皆升級反應更好的8155晶片，實現智慧手機的連結，並能支援AI語音互動等功能。

動力因應新年式作了細節調整，2.0升汽油原本的171匹馬力，轉數峰直從原本的6,000rpm調整到6,600rpm，至於2.5升油電的178匹馬力不變，則是針對原本的22.5公斤米扭力下修到20.6公斤米扭力。

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