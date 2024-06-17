「MG4全新旅行車」有望今年登場！空間更討喜　將成品牌百周年驚喜

▲適逢品牌100周年紀念，海外MG有不少新作蓄勢待發。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

自1924年發跡的MG，今年適逢品牌百周年紀念，而品牌也準備不少重磅新車蓄勢待發，除了目前已知的新一代HS、ZS正在測試外，海外MG4也將迎來改款更新，其中有望藉著改款推出全新的MG4旅行車！

▲MG4旅行車尺碼將比現行款來得出色，帶來更優渥的乘坐空間。（圖／翻攝自《Carscoops》）

MG4旅行車有望喜迎品牌百周年順勢登場！其平台來自標準款的MG4，不過空間尺碼將比現行的MG4更討喜，以MG4尺碼4,287×1,836×1,516mm參考，MG4旅行車預估將來到車長4.6米水準，來取代久未改款的MG5 EV旅行車。

▲MG4在歐洲市場吃香，將推出旅行車搶市。

MG電動車再創話題，在歐洲大放異彩的MG4，如今有望再推出歐洲消費者喜愛的旅行車級距，比起標準款掀背車，全新MG4旅行車將透過拉長的車長與軸距，帶來更討喜、實用的車室空間，若今年真的問世MG 4旅行車，相信旅行車搶眼的美背線條，絕對能吸引不少電動車首購族。

MG4電動旅行車動力預計比照標準款，提供51、64、77kWh 3種電池組，並會有單馬達後驅、雙馬達四驅等配置，續航力從520km起跳。而MG4預計在今年於歐洲等市場推出改款更新，預計針對外觀、內裝等進行升級換新。