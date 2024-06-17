7月新車預報！TOYOTA大改款Camry打頭陣、2電動休旅有望到來

▲7月新車將由TOYOTA Camry打頭陣，將在7／4正式發表，緊接著是Suzuki Swift，電動車方面Nissan Ariya、Hyundai Kona Electric也有望到來。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者林鼎智／綜合報導

時間來到6月底，近期也有不少新車即將上市，除了Skoda Kamiq小改款、KIA EV9電動旗艦休旅、MINI Cooper 3門掀背、馬自達新年式CX-5、福特7代野馬跑車（報導請點此）外，7月份還包括TOYOTA大改款Camry房車、Suzuki新一代Swift小型掀背 ，電動車方面則包括Nissan Ariya、Kona Electric也有望到來，讓整個暑假很精彩。

▲Nissan Ariya有望在7／15後發表，而現代Kona Electric則還不確定。



首先在7月新車方面，打頭陣的就是TOYOTA大改款Camry，將在7月4日正式上市，將有2.0升汽油（豪華、旗艦）、2.5升油電（尊爵、旗艦）兩種動力，共4款車型編成，目前已展開預售，預售價自99.9萬起。

▲TOYOTA Camry採2.0升汽油、2.5升油電兩種動力，共有4車型，目前預售價99.9萬起。



另一款新車則是Suzuki Swift小型掀背，預計將在7月10日發表，新Swift除了外觀修容外，將採單一1.2升3缸汽油引擎+48V輕油電動力，並升級Level 2駕駛輔助系統、9吋懸浮式曲面螢幕等，具有平均24.5km／L出色油耗、小排量的稅賦優勢。

▲Suzuki Swift將在7／10發表，目前已有實車在展間展演。

電動車方面，Nissan Ariya也有望在7月上市，目前已準備舉行媒體試駕體驗，官網也已有預訂頁面，預計將有66kWh、91kWh兩種電池選擇，配備則有雙12.3吋數位儀表、中控螢幕、ProPilot駕駛輔助系統、通風加熱座椅等，最大續航力達500km，預計售價會自170萬起。

▲Nissan Ariya已有安排媒體試駕時程，預計將有66kWh、91kWh兩種電池選擇。

另外，Hyundai新一代Kona Electric電動休旅也有望到來，新Kona Electric採400V電能架構，皆採單馬達前驅，海外共有154匹、214匹兩種輸出，電池容量則有48.4kWh、65.4kWh，WLTP最大續航力490公里。

▲Hyundai Kona Electric在延期後將在第3季上市，海外共有154匹、214匹兩種輸出，電池容量則有48.4kWh、65.4kWh，WLTP最大續航力490公里。（圖／翻攝自Hyundai）