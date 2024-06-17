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Skoda新一代Kamiq 1.5TSI試駕！小改款進化有感、入門休旅配備齊

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kamiq小改款進化有感，與Scala同樣在配備、內裝質感上有明顯精進。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／專題報導

在Skoda Scala上市後，同樣進行小改款更新的入門休旅Kamiq也即將登場，新車同樣採1.0升TSI、1.5升TSI雙動力，除了外型更新、內裝材質升級外，也同樣標配Matrix LED智慧複眼頭燈、增進駕駛輔助系統，小進化但十分有感。

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲試駕車為1.5 TSI車型，並具有駕馭樂趣套件（駕駛座8向電調座椅、方向盤換檔撥片、駕駛模式等）。

此次試駕的Kamiq為1.5TSI車型，並具有駕馭樂趣套件（駕駛座8向電調座椅、方向盤換檔撥片、駕駛模式等）。外觀部分導入Vision X概念車元素，除了具有Matrix LED智慧複眼頭燈外，也增加LED前霧燈（附轉彎照明輔助），除了分離式燈具造型更銳利外，也改採蜂巢式下氣壩格柵，整體扮相更動感。

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Kamiq標配Matrix LED智慧複眼頭燈、並增加LED前霧燈（附轉彎照明輔助），下氣壩也採蜂巢式格柵，扮相更動感。

車尾的部分也換上新款Skoda廠徽字樣識別，全LED尾燈也具備動態序列式方向燈，保桿樣式也更粗獷結實，並具有L型後霧燈，輪圈則採17吋低風阻設計，造型也相當吸睛。

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲LED尾燈雖然造型變化不大，但採分段式設計，17吋輪圈具有低風阻樣式設計，配胎為固特異Efficient Grip Performance。

座艙內則採10.25吋全彩數位儀表、8.25吋懸浮式中控螢幕，搭配MIB3影音系統，並採黑鉻方向盤快控鍵。另外，包括車門板、內飾板也與Scala同樣換上Suedia麂皮包覆材質，加上Suedia／真皮混搭座椅，整體質感、觸感也更好。

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Kamiq與Scala同樣換上Suedia麂皮包覆材質，包括車門面板、座椅、副駕前方皆是Suedia麂皮包覆。

空調面板上，小改款Kamiq也增添風向調節按鈕，讓操作不用再進中控螢幕調整；充電便利性上，Kamiq也換上45W Type-C充電孔，手機無線充電版也從5W提升至15W，可惜同樣為傳統手煞車，不過Kamiq也在中船處側邊設有前座手機收納袋，收納小巧思相當貼心。

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲座艙佈局採10.25吋全彩數位儀表、8.25吋懸浮式中控螢幕，同樣升級為45W Type-C充電孔，手機無線充電版也從5W提升至15W。

新Kamiq的後行李廂空間為400-1,395L，秉持著同級空間最大的優良傳統，平整度也相當不錯，全車系也標配電動尾門，可透過尾門按鈕、遙控器鑰匙、持續按壓駕駛座車門上的按鈕開啟，提升不少便利性。

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Kamiq具有400-1,395L後行李箱空間，底板還可下放增添深度。

動力上，試駕車搭載1.5升TSI汽油渦輪引擎、DSG 7速雙離合自手排變速箱，具有150匹／25.5公斤米扭力。儘管動力維持不變，但原廠也優化ACT主動汽缸管理系統，使平均油耗來到18.8km／L。

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲1.5TSI汽油渦輪引擎搭配DSG 7速雙離合，具有150匹／25.5公斤米扭力。

實際踩踏上，新Kamiq保有輕快靈活的駕駛感受，加上MQB A0平台與不俗的懸吊設定、DSG升降檔反應，開起來反而頗有掀背車的調性。加上試駕車也具有駕馭樂趣套件（駕駛座8向電調座椅、方向盤換檔撥片、駕駛模式等），在善用換檔撥片、運動模式下也能小有樂趣。

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲在MQB A0平台下，Kamiq可說是具有掀背車般的靈活，踩踏感受上也相當暢快。

另外，ACT主動汽缸管理系統作動時也相當輕微，不論是汽缸休止或啟動時都不易察覺，也為這款小型休旅帶來更好的油耗表現。加上全車9氣囊、Level 2駕駛輔助系統、Crew Protect Assist前座乘員防護系統等配備，即便定位在入門休旅，在安全性上也不馬虎。

此次Skoda也預告將在第3季推出My Skoda App，該App將可提供MQB、MEB平台車款使用，除了基本的車輛位置、保修資訊、車輛資訊、保養預約外，也具有地理圍籬功能，若車輛超過設定範圍便會傳訊息通知車主，可減少車輛失竊、或在維修時被偷開出去的情況，可惜像是遠端車門上鎖／解鎖、引擎啟動等功能尚未提供。

▲Skoda Kamiq小改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda Kamiq試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲Skoda也預告將在第3季推出My Skoda App，為車主提供更多科技便利性。

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▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車休旅入門SkodaKamiq小改款斯柯達LEDMatrix駕馭跨界矩陣進口歐系

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