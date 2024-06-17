Nissan「高人氣入門掀背」推改款！1.2升油電折合新台幣58萬

▲Nissan Note Aura日本推出小改款！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

繼日前標準款新Nissan Note上市後，作為車系更高級別的Note Aura也在近來正式於日本推出小改款，外型、內裝更新帶來更精緻的動感氣息，售價仍保有一貫的親民路線，採用1.2升e-Power油電折合新台幣58萬！

▲小改款換上新的水箱護罩，內部造型雕塑立體感十足。

Nissan Note Aura可視為車系中豪華高級款，小改款當地開價277.97～315.15萬日圓，折合新台幣58～66萬。此次小改款重點放在外觀的動刀美容，換上家族新的水箱護罩，其細節用料更講究，黑色飾板的水箱護罩與LED頭燈連成一氣，不僅帶來更威風的氣勢，也增添不少都會時尚精緻感。

▲17吋幾何造型鋁圈辨識度超高。

車尾造型依舊，不過小改款新增亮點的17吋幾何造型鋁圈，在視覺頗有畫龍點睛功效，為小改款Nissan Note Aura帶來更多看點。動力維持日本消費者喜愛的1.2升e-Power油電，提供116匹馬力、28.6公斤米扭力輸出。

▲內裝新增銀灰色配色，並有質感出色的花紋設計。

內裝鋪陳不變，不過卻有不少小心思在細節升級，車艙配色上，小改款新增質感加分的Weimaraner銀灰色，以高級織布與皮革混搭座椅，並特別用上A字母花紋設計，帶來更高質感的視覺與觸覺回饋。