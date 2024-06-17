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本田、三菱成立新公司！瞄準N-VAN e:電動車租賃、電池回收業務

▲本田、三菱合作電動車租賃、電池回收。（圖／翻攝自Honda）

▲本田、三菱合作成立ALTNA能源公司，將負責N-VAN e:的電動車租賃、電池回收業務。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

電動車租賃、電池回收也是一門生意！本田（Honda）與三菱（Mitsubishi）日本原廠宣布合作，以雙方持股各半的方式，成立一家名為ALTNA的能源公司，除了負責新款本田N-VAN e:的電動車租賃外，也具有電池的所有權，將透過新技術讓租賃車在非尖峰時段自動充電外，在電池壽命將盡時，也能重新利用電池作為儲能使用。

據了解，新成立的ALTNA公司具有電池所有權，在N-VAN e:租賃期間監控電池的使用情況，搜集數據來提高電池可靠性；當電池壽命將盡時，ALTNA則回收電池並用在儲能電網中。

▲本田、三菱合作電動車租賃、電池回收。（圖／翻攝自Honda）

▲ALTNA能源公司具有電池所有權，在N-VAN e:租賃期間監控電池的使用情況，當電池壽命將盡時，ALTNA則回收電池並用在儲能電網中。

ALTNA表示，透過重複使用退役的電池組，可將電池在車輛外的生命周期拉長，進一步降低租賃電動車的價格，以更實惠的價格推廣電動車。不僅如此，ALTNA也會透過能源控制技術，讓車主在非尖峰時段充電，以更便宜的電費自動充電。

本田總裁三部俊博（Toshihiro Mibe）表示，瞄準未來電動車的普及，本田正在努力建立垂直化的電動車價值鏈，涵蓋電動車各種業務，從原材料採購到電動車生產，以及電池回收再利用。

▲本田、三菱合作電動車租賃、電池回收。（圖／翻攝自Honda）

▲本田、三菱合作電動車租賃、電池回收。（圖／翻攝自Honda）

▲本田N-VAN e:電動MPV搭載29.6kWh鋰電池，具有245公里續航力，可支援50kW快充。

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關鍵字：汽車電動車電池本田三菱HondaMitsubishiALTNA合資能源N-VAN e:

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