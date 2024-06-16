飛雅特「全新方正跨界休旅車」無預警亮相！電動＆油電同步供應

圖文／7Car 小七車觀點

Fiat 無預警公開新世代 Grande Panda，其外觀上保留了 Panda 車系經典的方正設計，並帶有復古未來感的風格。車型同樣定位在小型跨界休旅，未來將提供純電車型和油電混合動力。

▲新世代 Fiat Grande Panda 首度曝光。

全新的 Fiat Grande Panda 與 Citroen C3/e-C3 採用相同的 Stellantis Smart Car Platform 平台打造，原廠計劃將從歐洲、中東和非洲開始銷售，並逐步拓展至其它海外市場。

在外觀部分，Fiat Grande Panda 採用復古未來風格設計，其靈感源自於今年初登場的 Fiat Concept City Car 概念車，全新的 LED 頭燈和尾燈上的加入像素化的 X 元素，並與四幅造型的 17 吋車輪相呼應。方形輪拱、黑色塑膠防刮材質、車頂行李架和加高的離地車身都讓人聯想到早期的 Panda 4x4。車身和尾門的鈑金印上 Panda 字樣，也同樣是向經典致敬。車身尺碼部分，Fiat Grande Panda 車長為 3.99m，比起以往長了 337mm，但仍比同底盤兄弟車款 Citroen C3 短了 25mm 。

Fiat 原廠目前尚未公開內裝鋪陳，但表示座艙可容納 5 名乘客，並表示整體尺碼非常適合每個國家的家庭和城市旅遊。從先賢的概念車和預告來看，座艙內可能會導入橢圓形的元素，並保有高度的實用性質。

動力部分雖然同樣未透露，但有望與 Citroen C3 共用相同的動力模組，輕油電車型將搭載 1.2 升三缸引擎和 48V 輕油電技術，透過 6 速雙離合器最大輸出可達到 100 匹馬力，並配合可輸出 28 匹的電動馬達。

至於純電車型部分則將採用單前馬達設定，可發揮 111 匹最大馬力，透過 44kWh 磷酸鐵鋰（LFP）電池組，續航里程約有 320 公里的表現 (WLTP)。