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大老闆搶著買！別克「陸上頭等艙GL8 PHEV」開始生產準備交車

圖文／7Car 小七車觀點

上汽通用別克日前宣布甫 4 月亮相的 Buick GL8 PHEV 正式開始於金橋工廠量產，該車型在 4 月發表上市後獲得熱烈迴響，大多數下訂的車主是企業家或者企業高階主管。

Buick GL8 PHEV 開始於金橋工廠量產。

外觀方面，Buick GL8 PHEV 採用與 GL8 世紀 CENTURY 相同的設計概念，，在原有的基礎架構上增加了許多鍍鉻裝飾以及雙色烤漆來強調尊榮感受，前方大面積的水箱護罩佔據車頭下半部，頭燈採用分離式設計，上半部為為 LED 日行燈，下半部則為頭燈組，造型亦與 GL8 世紀 CENTURY 有所不同。車側部分保留一般 GL8 車系的基礎造型，但車身下半部則透過 L 形鍍鉻飾條點綴，車門把手首見平整化的設計。尺碼上長寬高分別為 5,219mm x 1,878mm x 1,807mm，軸距 3,088mm。

車內承襲車系過往一貫的新科技豪華設計風格，營造出奢華、靈活的空間佈局，以及強調智慧與舒適性。搭載同級唯一的禮賓靈動島台，內建冷暖箱、杯架、無線充電等功能；後艙的智慧螢幕支援觸控螢幕和遙控器操作、藍牙/ WiFi 連結、安卓系統和 iOS 無線投影機。座椅部分升級搭載 Nappa 真皮航空座椅，對椅背表面進行加厚，強化肩頸支撐效果。值得一提的是，GL8 PHEV 還提供六座和七座兩種佈局，其中七人座版車型更擁有第三排座椅電動翻折功能。

動力方面，GL8 PHEV 採用全新 PHEV 智電插混系統，搭載米勒循環的 1.5T 渦輪增壓引擎、搭配 AI 智控演算法，可發揮出 292kW 綜效輸出，綜效扭力為 580Nm，官方公布 CLTC 續航里程高達 1,370 公里。0-100km/h 加速時間提升15%，而目前的 GL8 陸尊車型的 0-100km/h 加速時間為 9.8 秒，推測 PHEV 車型可縮減至約 8.5 秒。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Buick別克GL8PHEV汽車新車MPV

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