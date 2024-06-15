124800元！PGO「最強白牌重機」預售　25.5匹、採水冷雙凸輪軸

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124800元！PGO「最強白牌Tigra250」預售　25.5匹、水冷雙凸輪軸

▲PGO最強白牌Tigra250預售 。（圖／翻攝自PGO）

▲PGO「最強白牌重機」Tigra250預售開跑，預售價124,800元（牌險另計） 。（圖／翻攝自PGO摩特動力，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

PGO摩特動力推出「白牌冒險王」Tigra250，新車不僅是PGO白牌最大排氣量機種，更搭載全新開發的DOHC水冷引擎，採雙凸輪軸、鍛造鋁合金活塞、曲軸平衡軸等設計，預售價124,800元（牌險另計）。

不同於先前的黃牌機種Tigra 250（251.3c.c），此次摩特動力推出的「白牌冒險王」Tigra250排氣量為250.2c.c.，採DOHC雙頂置凸輪軸系統，具有2顆獨立凸輪軸，可在高轉時提升引擎進排氣效率。另外白牌Tigra 250也是同級唯一配備曲軸平衡軸，可降低引擎震動、提升騎乘品質，搭配鍛造鋁合金活塞、高效空濾盒設計，具有最大馬力25.5匹／8,000rpm、2.5公斤米扭力／6,750rpm輸出。

▲PGO最強白牌Tigra250預售 。（圖／翻攝自PGO）

▲PGO最強白牌重機Tigra250預售。（圖／翻攝自PGO）

▲PGO最強白牌Tigra250預售 。（圖／翻攝自PGO）

▲新Tigra250白牌機種採藍色車色，排氣量為250.2c.c.屬於白牌重機，採雙凸輪軸、鍛造活塞與曲軸平衡軸設計，具最大馬力25.5匹／8,000rpm、2.5公斤米扭力／6,750rpm。

新Tigra250白牌機種採藍色車色，並配備LCD液晶儀表、Bosch ABS 10防鎖死煞車系統、Stop&Go引擎怠速啟動系統，具有人體工學坐墊、前對向4活塞輻射卡鉗x267mm碟盤、後對向雙活塞卡鉗x245mm碟盤、USB QC3.0電源插孔、抗壓風鏡等，預售價124,800元。

▲PGO Tigra白牌250規配。（圖／翻攝自PGO）

▲PGO白牌Tigra250簡易規格一覽。

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