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馬力提升20匹！BMW「新年式M2」亮相　影音升級更科技

▲2025 BMW M2。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW新2025年式M2亮相，其中馬力提升20匹，並升級BMW iDrive8.5影音系統。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW原廠推出2025年式M2，新年式M2不僅馬力提升20匹、自排版本也小幅增加扭力輸出，除了外觀細節變化外，最大重點就是升級BMW iDrive8.5影音系統與方向盤，新年式M2預計在今年8月開始全球交付，美國當地售價為64,900美元，折合新台幣約200萬元。

▲2025 BMW M2。（圖／翻攝自BMW）

▲新M2維持前19吋、後20吋胎框配置，另外也提供銀色輪圈選擇。

此次新M2在同樣直6引擎、後驅、手排／自排等傳統下，原廠也提升20匹馬力來到473匹，較現行款增加4.5%。另外也優化油門反應且改善扭力輸出，使自排車型來到61.2公斤米扭力（手排版本為56.1公斤米）。新M2靜止加速破百表現也縮短至4.1秒（手排），自排版本則維持3.9秒不變。

外觀方面，小改款M2也將M 4出尾管標配黑色，並且在後行李廂、水箱護罩等處換上黑色銀框的車型銘牌，提供3款單色、7種金屬色與4款客製化塗裝，並維持前19吋、後20吋胎框配置，若看膩黑化輪圈，原廠也另外提供銀色輪圈選擇。

▲2025 BMW M2。（圖／翻攝自BMW）

▲2025 BMW M2。（圖／翻攝自BMW）

▲新M2採M黑色4出尾管，另外在車型銘牌上也以黑色銀框設計。

新年式M2最大變化在內裝，除了維持懸浮式雙曲面螢幕外，影音系統也升級BMW iDrive8.5，並換上新款M平底方向盤，具有12點鐘標記，另外標配運動座椅，車主也可選配更輕的M碳纖維桶椅。

▲2025 BMW M2。（圖／翻攝自BMW）

▲2025 BMW M2。（圖／翻攝自BMW）

▲2025 BMW M2。（圖／翻攝自BMW）

▲新年式M2預計在今年8月開始全球交付，美國當地售價為64,900美元，折合新台幣約200萬元。

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關鍵字：汽車跑車雙門BMWM2新年式小改款手排直6渦輪OS8.5影音系統內裝

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