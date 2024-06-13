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折合新台幣173萬！Skoda「新Kodiaq休旅車頂級版」英國開賣

圖文／7Car 小七車觀點

全新第二代 Škoda Kodiaq 於今年 4 月首度在英國市場上市後，日前官方再度宣布推出頂級的 PHEV 車型 Kodiaq iV，售價為 41,935 英鎊 (約合新台幣 173 萬)。

▲第二代 Škoda Kodiaq iV 英國上市。

Kodiaq iV 動力系統搭載 1.5 TSI 渦輪增壓四缸引擎，可輸出 148 匹最大馬力，整合可輸出 114 匹的電動馬達，綜效馬力則可輸出達 204 匹的功率和 36.7 公斤米的扭力。電池模組容量為 25.7kWh (19.7kWh 可用)，充滿電一次可提供約 120 公里的純電續航里程，並可透過直流快速充電器以 50kW 的速度進行充電。

第二代 Kodiaq 整體輪廓與現行款相仿，不過在細節上則有完全不同的設計。其在車頭部分加入全新的水箱護罩設計，分離式頭燈採用全新的矩陣式 LED 燈組，整體佈局較現行款更有科技感。同時全新樣式的前保桿於兩側整合了狹長的通風口設計，中央的氣壩則採用蜂巢狀設計。車側部分原廠指出其軸距維持 2,791mm 的表現，但是車身長度從現行款的 4,701mm增長到 4,758mm。隨著車身尺碼的改變，D 柱也更加傾斜。

內裝方面，第二代 Kodaiq 配置 10 吋全液晶儀表、13 吋觸控螢幕以及抬頭顯示器，並會提供手機遠端控制、高級駕駛輔助系統（含自動起步/停止功能的主動式巡航控制等）。此外，座椅將會提供織布座以或者皮質包覆，並有三區獨立恆溫空調，而官方也表示，第三排座椅的腿部空間亦比現行款增加了 15mm，預期能提供更優異的乘坐品質。

空間規劃上，第二代 Kodiaq 5 人座車型標準行李廂容積為 910 公升的行李廂空間，放倒後則有 2,105 公升；7 人車型在三排座椅均使用的狀態下則有 340 公升，5 人座狀態下則為 845 公升，悉數放倒後則可擴增至 2,035 公升。

國內市場方面，目前 Škoda Taiwan 尚未公布導入第二代的 Kodiaq 車系的時程，如今此車已開始量產，預料隨著現行車款逐漸去化後，今年底前應有望見到第二代 Kodiaq 在國內現身，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請鎖定。

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