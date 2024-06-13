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台灣保時捷駕駛中心啟用！亞洲首座、下麗寶賽道圓夢2萬元有找

▲保時捷駕馭中心開幕。（圖／記者林鼎智攝）

▲亞洲首座的台灣保時捷駕駛中心正式啟用，現場全陣容車款到齊，並且最強中置敞篷跑車718 Spyder RS也實車亮相。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／台中報導

適逢保時捷Track experience 50周年，台灣保時捷駕駛中心今（13）日正式啟用，現場除了有眾多保時捷車款外，最強中置敞篷跑車718 Spyder RS（報導請點此）也驚喜亮相，同時駕駛中心也提供多達7款車型，最便宜19,000元起就能下麗寶賽車場圓夢。

▲保時捷駕馭中心開幕。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷駕馭中心開幕。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣保時捷駕駛中心啟用，上圖由左至右為：台灣保時捷行銷與顧客關係處長沈佳樺、保時捷海外銷售事業部副總裁Matthias Becker、台灣保時捷總裁Christian Nater、保時捷日本、南韓、台灣區域處長 Sebastian Hoelzel、麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻。

台灣保時捷駕駛中心提供豐富駕駛體驗課程，包括體驗7款不同車型的Discovery課程、追求極致性能的Pilot、Pilot GT課程，以及可體驗兩種車型差異的Pilot Mix課程，另外也針對經驗豐富的車主提供Track Day、以及精進駕駛技巧的Track Experience課程等。

▲保時捷駕駛中心啟用 。（圖／翻攝自Porsche）

▲台灣保時捷駕駛中心提供豐富駕駛體驗課程，最便宜只要19,000元起就能下場圓夢。

台灣保時捷駕駛中心充滿濃濃的保時捷元素，包括多款經典賽車海報、Porsche Exclusive Manufaktur 客製化服務概念打造的座椅、以及漆滿粉紅色、向粉紅豬Porsche 917/20致敬的賽道樓梯等，另外也增設10座目的地超級充電站，展現台灣保時捷推動電動化的決心。

▲保時捷駕馭中心開幕。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷駕馭中心開幕。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷駕馭中心開幕。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷駕馭中心開幕。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷駕馭中心開幕。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷駕馭中心開幕。（圖／記者林鼎智攝）

▲保時捷駕駛中心也設置10座充電站，除了有保時捷輝煌歷史外，通往賽道的樓梯也以粉紅色油漆向Porsche 917/20致敬。

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關鍵字：汽車跑車保時捷Porsche718Spyder RS駕馭中心麗寶賽車場德系

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