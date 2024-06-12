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永三汽車宣布「取得KTM台灣代理權」！輕量級高性能跑車第3季登台

圖文／7Car 小七車觀點

繼先前陸續導入 INEOS Grenadier、Briggs Automotive Company (BAC) 之代理權後，永三汽車集團 (Yun San Motors) 今日 (6/12) 宣佈正式成為奧地利跑車品牌 KTM Sportcar 臺灣市場代理，預計今年第三季正式發表 X-Bow GT-XR 輕量級高性能跑車，未來亦採限定配額接單引進。

預計第三季發表 X-Bow GT-XR 輕量級高性能跑車　永三汽車成為 KTM Sportcar 臺灣總代理

預計第三季發表 X-Bow GT-XR 輕量級高性能跑車　永三汽車成為 KTM Sportcar 臺灣總代理

KTM Sportcar 於 2022 年發表 X-Bow GT-XR，作為 X-Bow 的衍生車型，採手工限量於奧地利 Graz 總部生產。車身尺碼為長 4,626mm、寬 2,041mm、高 1,164mm，軸距則為 2,850mm。

外觀方面，全車採用大量碳纖維打造以符合輕量化的標準，空車重僅達 1,130 公斤，同時更套用了戰機式車門設計，可透過車鑰匙輕鬆打開和關閉，玻璃門也可以向左側和右側打開，楔形的車身形狀和流線的導流尾翼可確保車輛在高速時的穩定性並提供適當的下壓力，足踏前 19 吋、後 20 吋的 OZ Racing 鋁圈。

預計第三季發表 X-Bow GT-XR 輕量級高性能跑車　永三汽車成為 KTM Sportcar 臺灣總代理

預計第三季發表 X-Bow GT-XR 輕量級高性能跑車　永三汽車成為 KTM Sportcar 臺灣總代理

內裝採用簡單戰鬥的設計，搭配全碳纖維座艙及跑車座椅、四點式賽車安全帶，駕駛前方為具電動轉向輔助及液晶儀錶的可拆卸式方向盤、可前後滑移調整的踏板固定座等，中央更具有 Quadlock® 支架以方便手機感應充電，另外也附有兩個額外的 Type C 插槽以便不時之需，引擎室前方擁有高達 160 公升的收納空間，買家亦可客製化選材多樣車身外觀、內裝及各式配件等。

動力方面，X-Bow GT-XR 採用 Audi 所提供的 2.5L 直列 5 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配上 7 速雙離合自手排變速箱及機械式限滑差速器以達到後輪驅動，結合獨家的懸吊幾何與轉向設計，可產生 500PS@6,350 rpm 最大馬力以及 581Nm@5,550 rpm 峰值扭力，可於 3.4 秒從 0 加速至 100km/h，極速可達 280km/h，油箱容積為 96 公升。

預計第三季發表 X-Bow GT-XR 輕量級高性能跑車　永三汽車成為 KTM Sportcar 臺灣總代理

預計第三季發表 X-Bow GT-XR 輕量級高性能跑車　永三汽車成為 KTM Sportcar 臺灣總代理

永三汽車集團成立於 2008 年，宗旨為服務超豪華汽車市場，集結深厚汽車產業經驗的專業團隊，致力呈現旗下所代理品牌之獨特個性與精神。集團自 2009 年起成為英國豪華汽車品牌 Bentley 與 Aston Martin 總代理，2013 及 2021 年更陸續代理英國頂級性能超跑 McLaren，以及經典傳奇品牌 Singer，為國內層峰客群提供極致產品與服務，屢獲評選為最佳代理商。受到原廠的肯定，永三汽車集團將經驗移植海外，2014 年於日本福岡成立永三 MOTORS 株式会社，正式經營 Aston Martin 與 McLaren 品牌經銷​管理；更因應集團品牌多元化發展，於 2023 年成立永三國際團隊，代理越野性格品牌 Ineos Grenadier 以及英國輕量化跑車品牌  Briggs Automotive Company (BAC) 。

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