92500元起！光陽「RTS 135水冷油電街跑」上市　最強白牌同場現身

▲光陽推出全新RTS 135油電水冷街跑，最低入手價92,500元起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台中報導

國內機車大廠KYMCO光陽今（12）日在台中麗寶國際賽車場發表全新RTS 135油電水冷街跑，並為其開出92,500元起的最低入手價（建議售價105,500元），作為光陽迎接60周年廠慶的重要作品，RTS 135不僅在動力上做出重大變革，靈巧犀利的操況表現更是一大亮點，預期能在運動白牌級距中開創全新戰局，同時光陽也同場展出RTS R，目標要成為市場上最強運動白牌。

▲RTS 135的頭尾燈具造型具有高辨識度，全車也融入空氣力學設計，帶來更好的高速表現。

相較過去的保守作法，RTS 135在正式上市前，就將重度偽裝車交由多位專業車評測試，其前所未見的靈活身手獲得一致好評，接著光陽又在發表會前釋出預告片，搶眼的外型設計也引起網友熱烈討論，讓眾人引頸期盼新車的到來。

▲RTS 135特別針對坐墊與騎乘三角進行優化，無論休閒騎乘或戰鬥殺彎都能滿足。

RTS 135的外型以「猛禽」銳利線條為基礎，並在多處融入空氣力學設計，除能營造出跑格氛圍外，也有助於高速騎乘時的操控表現；頭尾燈組採用全LED照明科技，並且有著神似「獠牙」的意象，不僅極具辨識度，也能帶來優異的照明效果，提高夜間行車的安全性。

▲RTS 135標配多功能數位儀表板，車廂空間達28.1公升，前方還有能放下700c.c.飲料的置杯架。

動力方面，RTS 135搭載光陽全新開發的135c.c.水冷單缸引擎，並有整合啟動馬達與發電機的「ISG智慧賦能油電科技」，除能帶來平順的啟動感受，並能輸出14.2匹的「綜效馬力」，搭配上同級最輕124公斤車重，0-100公尺加速僅需7.8秒就能完成，還具有45.6度最大傾角，同時配備有ABS防鎖死煞車系統、TCS循跡防滑系統，讓騎士在享受充沛動力的同時，也能確保行車安全。

▲RTS 135搭載全新世代水冷引擎，並且有ISG智慧賦能油電科技，綜效馬力達14.2匹。

今天除了首次亮相的RTS 135外，光陽董事長柯勝峯也同場宣布，動力更強勁、目標成為最強白牌運動車款的「RTS R」也已經在開發中，排氣量提升至165c.c.後可輸出16.5匹馬力，0-100公尺加速也縮短至7.3秒，光陽將會透過統規賽的方式進一步驗證實車性能，量產版預計會在2024年11月的米蘭車展亮相，並於2025年1月開始交車，有興趣的車迷自即日起可至光陽經銷商進行預購。

▲光陽也同場宣布，排氣量更大的「RTS R」已經在開發中，即日起開放預購。