新一代「MINI Cooper 5-door」亮相！雙動力、台灣最快年底見

▲新一代MINI Cooper 5門車型亮相，共有入門Cooper C與頂規Cooper S兩款車型。（圖／翻攝自MINI，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在3門上市後，新一代MINI Cooper 5-door 5門版本也正式亮相，共有入門Cooper C與頂規Cooper S兩款車型，皆採汽油動力，原廠提供多達11款車色、3種對比車頂選擇，售價尚未公布，台灣市場最快可能也要等到年底才會導入。

新Cooper 5-door保有MINI經典外型，車頭同樣採圓型頭燈、LED日行燈組，並具有大面積分離式下氣壩，上半部氣壩格柵也採亮面材質點綴。

▲5門版本車長來到4,036mm，分離式氣壩上半部也有亮面材質點綴，並具有3角英國旗尾燈設計。



車格上，Cooper 5-door車長來到4,036mm，比3門車型加長172mm，軸距也加長72mm，並同樣保留短前懸的設計，車尾則採3角英國旗尾燈。

▲車內同樣採9.4吋圓形OLED螢幕，搭配最新MINI OS9影音系統。



動力上，入門Cooper C採1.5升3缸汽油渦輪引擎，具有156匹／23.5公斤米扭力；而頂規Cooper S則採2.0升4缸汽油渦輪引擎，具有204匹／30.6公斤米扭力，0-100km／h加速為6.8秒，極速可達242km／h。

MINI原廠表示，新款Cooper 5-door為維持靈活操控而優化懸吊調校，並可選配電子式主動阻尼懸吊系統，胎框自16-18吋不等。內裝方面則提供4種等級選擇（Essential、Classic、Favored、JCW），車內皆採9.4吋圓形OLED螢幕、MINI OS9影音系統，具有MINI智能語音助理、7種介面模式等選擇。

▲新一代Cooper 5-door尚未公布售價，台灣市場最快可能也要到年底才有望導入。