小米SU7將有「性能版」？紐柏林測試現蹤、目標Taycan Turbo GT

▲小米SU7電動車在3月上市交車後，最近也被捕捉到在紐柏林賽道測試，很可能推出更強悍的性能版本。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者林鼎智／綜合報導

小米SU7電動車在今年3月底風光上市後，最近也被外媒捕捉到在德國紐柏林賽道進行測試車，有望是SU7性能版本，預料將以保時捷Taycan Turbo GT、特斯拉Model S Plaid為目標對手，最大馬力也有望突破1,000匹大關。

小米SU7被認為是Taycan殺手，入門車型比特斯拉Model 3親民、而頂規車型則接近保時捷Taycan Turbo表現，後者採雙馬達全輪驅動，具有663匹馬力／85.5公斤米扭力，0-100km／h加速僅需2.78秒。

▲小米SU7測試車具有大型尾翼，輪圈、懸吊等也可能升級，目標將鎖定保時捷Taycan Turbo GT、特斯拉Model S Plaid 。（圖／翻攝自Carscoops）



不過，隨著保時捷小改款Taycan亮相，新款Taycan Turbo GT更達到1,092匹馬力、紐柏林賽道單圈7分7.55秒等，成為繼Rimac Nevera後第2快量產電動車，也讓小米可望推出SU7性能版予以追趕。

從間諜照來看，該測試車具有固定式後擾流尾翼，前保桿下方也多了小型下擾流，藉以提升空氣力學表現，懸吊系統也得經過升級，不過目前還不確定是否移除後座來減輕車重，若要以Taycan Turbo GT為目標，勢必得強化輸出達到1,000匹以上、並具有0-100km／h加速2.5秒內的表現。