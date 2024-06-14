「新TOYOTA Corolla Cross」陸開賣！配備升級更聰明　折合新台幣58萬

▲大陸推出新年式改款TOYOTA Corolla Cross，針對配備升級更實用。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸一汽豐田釋出新年式TOYOTA Corolla Cross，外觀、動力不變，提供2.0升汽油與油電，主要針對內裝配備升級，帶來更好的科技回饋，共計8款車型折合新台幣58萬起！

▲動力維持2.0升汽油與第5代系統的2.0升油電。

大陸新TOYOTA Corolla Cross外型並未跟上亞太規版，仍維持台灣熟悉的造型，車型編成上，提供2.0升汽油與2.0升油電，而油電正是最新的第5代THS系統，具備更好的省油節能優勢，汽油可繳出171匹馬力、16.2km/L平均油耗；油電來到195匹馬力、21.9km/L平均油耗。

▲內裝針對用料升級，高階款多媒體系統搭載新晶片。

汽油、油電分別提供4款車型，汽油開價12.98～16.98萬人民幣，折合新台幣58～76萬；油電為13.98～18.48萬人民幣，折合新台幣62～82萬。此次新年式更新，針對配備升級，透過新的內飾飾板與用料調整，帶來更好視覺、觸覺質感。

10.5吋多媒體螢幕搭配12.3吋數位儀錶，高階款內部晶片系統升級，帶來更直覺、快速的操作手感，並還能支援OTA更新與手機APP遠端操作，讓新TOYOTA Corolla Cross變得更聰明。