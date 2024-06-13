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99.9萬起、雙車型！台灣MG4上市開賣　最便宜的國產電動車來了

▲MG4（圖／記者徐煜展攝）

▲MG4

▲台灣話題國產電動車MG4發表上市。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久的國產MG4電動車終於6月13日發表上市，除了日前媒體試駕的MG4 XPOWER性能款，於今日正式發表時，原廠另帶來另外1款入門Electric旗艦，共計2款車型，售價99.9萬起！

▲MG4

▲台灣正式上市推出2款車型。

與能源局送測的3款動力不同，台灣MG4首波提供2款車型，全車系採64kWh電池組，99.9萬Electric旗艦採單馬達後驅，繳出204匹馬力、25.5公斤米扭力，118.9萬的XPOWER為雙馬達四驅來到435匹馬力、61.2公斤米扭力，NEDC續航力分別為567km、491km。

▲mg4

▲mg4

▲顏色選擇5款，XPOWER有限定消光銀石綠。

車色提供包含雅典白、慕尼黑、馬德里灰、巴黎橙等4種車色供消費者選擇，至於MG4 XPOWER除了雅典白、慕尼黑、馬德里灰之外，另將提供消光銀石綠的專屬車色選擇。

▲MG4

▲MG4

▲2款車型採用造型不同的18吋鋁圈，XPOWER擁有更熱血的空力套件與底盤調校，與橘色剎車卡鉗飾蓋。

MG4尺碼空間比納智捷n7小，4,287x1,836x1,516mm適合日常生活、都會代步使用，不同其他電動車競品大多超過2噸車重，國產MG4 XPower車重僅有1.8噸，要停一般機械停車位也不必擔心。
 

 
 

▲MG4

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▲車內搭載10.25吋螢幕，搭配7吋數位儀錶。XPOWER擁有帥氣的麂皮混搭座椅。

配備上，台灣MG4仍是誠意十足，全車系配置L2等級的輔助駕駛，高規XPOWER擁有更多性能、跑格化象徵，搭載10.25吋螢幕，結合7吋數位儀錶，前方配置麂皮混搭的跑車化座椅，支援加熱功能，不過僅有駕駛座有電動調整。

在安全方面，台灣MG4毫不妥協，配備多種先進的駕駛輔助系統。包括自動緊急剎車（AEB）、車道保持輔助（LKA）、盲點監測（BSM）和智慧定速跟車（ACC）等功能，僅提高駕駛便利性，也為乘客提供了更高的安全保障。

▲MG4

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▲MG4採CCS1規格，支援V2L外部供電。

MG4與納智捷n7同樣與許多充電樁業者合作，打造全台的友善充電環境，MG4採CCS1充電規格、支援V2L外部供電，充電5分鐘可跑100km，10～80%充電約26分鐘。

目前MG Taiwan除了針對可設置家用充電樁的車主提供專屬補貼優惠價，上市初期還推出輕鬆入主方案，以涵蓋達全台75%快慢充電網絡資源，讓車主購車時可選擇價值NT$10,000元充電儲值金至iCHARGING、YES!來電、U-POWER、EVOASIS、TAIL、EVALUE、NOODOE共7家充電營運商為愛車充電，其中iCHARGING另獨家提供4個月免費無限充電服務可供選擇，完整規劃內容輕鬆消弭MG4車主里程焦慮，無痛上手純電駕馭新體驗。

全新MG4全車系皆享有全車5年不限里程原廠保固，同時針對其所搭載的三元鋰電池提供8年或16萬公里原廠保固。MG Taiwan敬邀所有嚮往EV人車新生活的車迷們蒞臨全台展示中心鑑賞全新MG4純電跨界休旅，感受零油耗零廢氣排放的用車體驗！

▲mg4

▲mg4

►「MG4 XPower」試駕！又爽又帥的國產電車黑馬　配備、安全全都要

►「TOYOTA、HONDA、Mazda」等5大日系數據造假！政府勒令多車款停售

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：MGHSHector休旅車跨界SUV渦輪柴油ADASHSMG 7ZSMG4

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