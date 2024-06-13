台灣MG4三種續航曝光、最大567km！Nissan全新電動車同步現身

▲能源局揭露MG4三種續航力，最大來到567km。（圖／翻攝自能源局）

記者徐煜展／綜合報導

即將在6月13日發表的國產MG4，於5月能源局揭露重點的續航力規格，MG4共送測3種車型，最大續航力567km，而正在預售的Nissan Ariya、新一代Hyundai Kona、Suzuki Swift也都在5月能源局完成送測。

▲目前僅知台灣會有MG4 XPOWER，實際車型待今日發表公布。

台灣MG4尚未公布詳細車型規格，僅知會有高規的MG4 XPOWER，應是能源局顯示的429匹馬力、NEDC 491km續航，其次還有167匹馬力、201匹馬力2種車型，續航分別為417、567km。

▲Nissan Ariya即將上市，售價約落在170～200萬之間。

至於正在籌備上市的全新Nissan Ariya，採66kWh與91kWh兩種容量規格，以WLTC測試規範下，繳出423、548km續航力。

▲大改款Hyundai Kona將只提供電動車，新一代Suzuki Swift油耗表現出色。

新一代Hyundai Kona、Suzuki Swift雙雙現身，未來台灣新一代Kona推估只會引進電動版，擁有133匹馬力、NEDC續航力448km；Suzuki Swift則採用1.2升自然進氣引擎，搭配CVT變速箱與輕油電，繳出優秀的24.5km/L平均油耗，市區來到22.84km/L、高速25.52km/L。