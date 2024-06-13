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103.9萬起、降6萬！納智捷n7第2波預購正式開訂　非首波會員也能買

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▲納智捷n7正式開放第2波預購。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

跟MG4發表日撞期，較勁火藥味濃厚，國產納智捷n7於6月13日正式宣告第2波預購開跑，並帶來更香降價6萬、升級配備的「滿電特仕版」，隨著第2波預購啟動，讓還在觀望非會員的消費者有更多訂車管道。

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▲滿電特仕版升級3大配備，較先前入門版降6萬來到103.9萬。

納智捷n7 6月13日下午3點要正式開放線上預約試駕與下訂，不再限定只有首波參與預購的2.5萬會員才能購買！並限時推出全新升級的滿電特仕版，售價 103.9萬不但大大降低原先純粹版109.9萬的入門定價，還新增 V2V 車對車充電功能以及多項熱門配件組合。

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▲非會員可透過管道取得邀請碼，新舊車主都能享有購車福利。

6月13日起將開放一般大眾可憑身邊納智捷車主專屬的白金邀請碼，於線上繳交千元申請成為尊榮會員，限時入主最划算的滿電特仕版！若是裕隆汽車之股東，可至裕隆汽車官方網站首頁專區領取股東專屬邀請碼，再至官網憑專屬邀請碼完成千元繳納後成為尊榮會員。於此次成為LuxClub尊榮會員後，未來也將享全車系優先試駕、預購之終身VIP特權，並將獲得1,000亮點。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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