Nissan「全新旗艦7人座休旅」開賣！2.0升渦輪折合新台幣108萬

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Nissan「全新旗艦7人座Pathfinder休旅」開賣！2.0升渦輪折合新台幣108萬

▲大陸Nissan Pathfinder推出新3款車型上市。（圖／翻攝自Nissan）

▲大陸Nissan Pathfinder推出新3款車型上市。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

目前是大陸專屬的Nissan Pathfinder（當地稱探陸），日前推出3款新車型搶市，以3排大空間格局搶攻旗艦休旅市場，全車系搭載2.0升渦輪折合新台幣108萬！

▲大陸Nissan Pathfinder推出新3款車型上市。（圖／翻攝自Nissan）

▲大陸Nissan Pathfinder共有6人、7人座車型。

大陸Nissan Pathfinder與北美技術、平台不同，目前是大陸專屬車款，新車定位於旗艦類型的休旅，車長擁有5,130mm、軸距為2,900mm，比台灣熟悉的X-Trail更大、更威風，推出3款新車，涵蓋6人座、7人座等車型。

2款6人座分別擔任入門與頂規車型，人民幣開價24.38～25.98萬，折合新台幣108～116萬，並在6月底之前可享有全車系2.4萬人民幣降幅優惠。

▲大陸Nissan Pathfinder推出新3款車型上市。（圖／翻攝自Nissan）

▲車內主打比X-Trail更高級的質感。

Pathfinder採用2.0升渦輪引擎，搭配9速手自排變速箱，具備252匹馬力。內艙科技感十足，採用全新的數位座艙，中控大液晶螢幕與數位儀錶連成一氣，搭載Nissan Connect 2.0最新系統，並配有加分的全景天窗、電動尾門、3區恆溫空調等舒適又實用配備。

►「MG4 XPower」試駕！又爽又帥的國產電車黑馬　配備、安全全都要

►「TOYOTA、HONDA、Mazda」等5大日系數據造假！政府勒令多車款停售

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：NissanX-TrailSUV跨界休旅油電FocusPathfinder

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

103.9萬！納智捷n7第2波預購開訂2024-06-13

新MINI Cooper 5-door亮相2024-06-13

台灣山葉AUGUR新色登場2024-06-13

Nissan「入門小型MPV」新年式開賣2024-06-13

Nissan「全新旗艦7人座休旅」開賣2024-06-13

台灣MG4三種續航曝光、最大567km2024-06-13

永三汽車宣布取得KTM代理權2024-06-12

歐盟將對中國電動車加徵25%關稅2024-06-12

光陽RTS 135水冷油電街跑上市2024-06-12

納智捷n7今年將推「雙馬達長程版」2024-06-12

熱門文章

台灣MG4三種續航曝光、最大567km2024-06-13

Nissan「全新旗艦7人座休旅」開賣2024-06-13

永三汽車宣布取得KTM代理權2024-06-12

「MG7超帥轎跑」外銷海外2024-06-12

新TOYOTA Corolla Cross大陸6月登場2024-06-12

TOYOTA「RAV4雙生油電新休旅」開賣2024-06-11

「福特全新跑旅」預計今年7月發表2024-06-12

光陽RTS 135水冷油電街跑上市2024-06-12

台灣山葉AUGUR新色登場2024-06-13

Nissan「入門小型MPV」新年式開賣2024-06-13

相關新聞

台灣MG4三種續航曝光、最大567km！Nissan全新電動車同步現身

台灣MG4三種續航曝光、最大567km！Nissan全新電動車同步現身

「新TOYOTA Corolla Cross」大陸6月登場！台灣小改款傳今年見

「新TOYOTA Corolla Cross」大陸6月登場！台灣小改款傳今年見

「福特全新跑旅」預計今年7月發表！Kuga接班人要來了

「福特全新跑旅」預計今年7月發表！Kuga接班人要來了

「MG7超帥轎跑」外銷海外！雙動力折合新台幣68萬　台灣註冊有望導入

「MG7超帥轎跑」外銷海外！雙動力折合新台幣68萬　台灣註冊有望導入

107.9萬起！台灣「新年式Mazda CX-5」開賣　限時降3.1萬升級配備

107.9萬起！台灣「新年式Mazda CX-5」開賣　限時降3.1萬升級配備

讀者迴響

熱門文章

台灣MG4三種續航曝光、最大567km！Nissan全新電動車同步現身

台灣MG4三種續航曝光、最大567km！Nissan全新電動車同步現身

Nissan「全新旗艦7人座休旅」開賣！2.0升渦輪折合新台幣108萬

Nissan「全新旗艦7人座休旅」開賣！2.0升渦輪折合新台幣108萬

永三汽車宣布「取得KTM台灣代理權」！輕量級高性能跑車第3季登台

永三汽車宣布「取得KTM台灣代理權」！輕量級高性能跑車第3季登台

「MG7超帥轎跑」外銷海外！雙動力折合新台幣68萬　台灣註冊有望導入

「MG7超帥轎跑」外銷海外！雙動力折合新台幣68萬　台灣註冊有望導入

「新TOYOTA Corolla Cross」大陸6月登場！台灣小改款傳今年見

「新TOYOTA Corolla Cross」大陸6月登場！台灣小改款傳今年見

TOYOTA「RAV4雙生油電新休旅」開賣！不吃油跑78km　折合新台幣119萬

TOYOTA「RAV4雙生油電新休旅」開賣！不吃油跑78km　折合新台幣119萬

「福特全新跑旅」預計今年7月發表！Kuga接班人要來了

「福特全新跑旅」預計今年7月發表！Kuga接班人要來了

92500元起！光陽「RTS 135水冷油電街跑」上市　最強白牌同場現身

92500元起！光陽「RTS 135水冷油電街跑」上市　最強白牌同場現身

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366