Nissan「全新旗艦7人座休旅」開賣！2.0升渦輪折合新台幣108萬

▲大陸Nissan Pathfinder推出新3款車型上市。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

目前是大陸專屬的Nissan Pathfinder（當地稱探陸），日前推出3款新車型搶市，以3排大空間格局搶攻旗艦休旅市場，全車系搭載2.0升渦輪折合新台幣108萬！

▲大陸Nissan Pathfinder共有6人、7人座車型。

大陸Nissan Pathfinder與北美技術、平台不同，目前是大陸專屬車款，新車定位於旗艦類型的休旅，車長擁有5,130mm、軸距為2,900mm，比台灣熟悉的X-Trail更大、更威風，推出3款新車，涵蓋6人座、7人座等車型。

2款6人座分別擔任入門與頂規車型，人民幣開價24.38～25.98萬，折合新台幣108～116萬，並在6月底之前可享有全車系2.4萬人民幣降幅優惠。

▲車內主打比X-Trail更高級的質感。

Pathfinder採用2.0升渦輪引擎，搭配9速手自排變速箱，具備252匹馬力。內艙科技感十足，採用全新的數位座艙，中控大液晶螢幕與數位儀錶連成一氣，搭載Nissan Connect 2.0最新系統，並配有加分的全景天窗、電動尾門、3區恆溫空調等舒適又實用配備。