「福特全新跑旅」預計今年7月發表！Kuga接班人要來了

▲福特與福斯合作的第2款電動車，傳7月10日發表。（圖／翻攝自《Autocar》）

記者徐煜展／綜合報導

以福斯MEB電動車平台打造，福特與福斯第2款合作的電動休旅有進一步消息，海外傳出將在7月10日全球首發，作為雙方合作的第2款電動車，新車擁有更具跑格化象徵，要以帥氣的跑旅顏值殺進競爭激烈的電動車戰場！

▲福特全新Capri將接替即將停產的Kuga銷售戰略地位。

日前才傳出福特全新電動車將以經典的Capri作為新車命名，如今新車已經傳出預計將在7月10日發表，從測試車來看，擁有超帥的跑旅線條，與Explorer EV截然不同的風格。

▲福特Capri曾在1969～1986年銷售，新車將以經典Capri作為命名。（預想圖／翻攝自《Moter.es》）

Explorer EV是福特與福斯合作的第1款MEB電動車，而預計取名的Capri則是雙方合作第2款，Explorer EV血緣技術與福斯ID.4相近，而跑旅的Capri應是來自福斯的ID.5，為雙方合作再掀許多話題。

參考ID.5規格，4,599x1,852x1,613mm，比Kuga的4.6米車長略小一些，續航力依車型等級不同，約落在500km左右。Capri尺碼、動力預計會與福斯ID.5相近。