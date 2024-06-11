速霸陸「全新油電新休旅」現身！更省油、更會跑　預約今年問世

▲速霸陸展示全新的油電系統，新休旅預計今年秋季現身。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA、速霸陸Subaru、Mazda宣布展開合作引擎開發計劃，而在近日速霸陸也對外展示新油電細節，全新世代的速霸陸e-Boxer油電系統，具備更好省油優勢，將率先搭載在Forester身上！

▲全新世代油電將引擎、動力控制模組、變速箱等集中，讓油箱大小、後輪驅動等技術有更好的空間發揮。

速霸陸透過Crossstrek跨界休旅展示全新的油電系統，以品牌自傲的水平對臥引擎，結合新電池技術，並表示全新世代油電相比過去，引擎、變速箱、電動馬達整合往車頭方向集中，讓後軸有更好的位置安裝差速器、AWD四驅技術。

再加上動力控制單元位置安裝在引擎室內，與過去後軸位置相比，新油電技術騰出的後部空間，讓速霸陸新生代油電休旅擁有更大的油箱容量，油箱大小媲美純燃油車，與新電池技術結合下，這也就表示，速霸陸的油電休旅不僅省油，加大的油箱擁有更長的續航。

▲速霸陸全新油電將率先搭載在Forester，Crossstrek跨界休旅也在名單中。

目前速霸陸並未詳述電池技術，但傳言是與TOYOTA合作開發，而雙方合作除了油電車外，2026年前速霸陸與TOYOTA另有合作3款全新電動車待問世。