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TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

▲走出日本市場，Crown Sport左駕版於大陸曝光。（圖／翻攝自微博@PRND21）

▲走出日本市場，Crown Sport左駕版於大陸曝光。（圖／翻攝自微博@PRND21）

記者徐煜展／綜合報導

在台灣討論度超高的TOYOTA Crown Sport導入機會大增，目前仍是日本市場獨有的Crown Sport，廣汽豐田傳出有意導入，已有實車於當地曝光被捕捉，除了Crown Sport外，還有空間更大的Crown Estate！

▲走出日本市場，Crown Sport左駕版於大陸曝光。（圖／翻攝自微博@PRND21）

▲走出日本市場，Crown Sport左駕版於大陸曝光。（圖／翻攝自微博@PRND21）

▲TOYOTA Crown Sport若在大陸上市，屆時登台機會大增，左駕認證測試也能加快許多。（圖／翻攝自TOYOTA）

TOYOTA Crown Sport高顏值神似法拉利Purosangue，是台灣人心心念念許願導入車款，雖然台灣和泰對Crown Sport仍有所保留，不過如今大陸傳出將有導入規劃，已在當地造成不少轟動討論。

被捕獲的實車車尾有明顯的Alphard銘牌，不過造型與Crown Sport如出一轍，事實上，廣汽豐田預計以進口導入的Crown Sport，在當地可能會以Alphard Sport作為新車命名，而廣汽豐田以進口導入，並非在地生產，那台灣若爭取到左駕配額導入的機率性也更高一些。

▲走出日本市場，Crown Sport左駕版於大陸曝光。（圖／翻攝自微博@PRND21）

▲走出日本市場，Crown Sport左駕版於大陸曝光。（圖／翻攝自微博@PRND21）

▲Crown Estate同樣悄悄現身大陸，預計以Alphard Estate作為新車命名。

另1款Crown休旅討論度雖沒Crown Sport熱烈，但卻擁有超寬敞的空間，也是有不少車迷關注，Crown Estate作為家族空間之最的作品，同樣於大陸現身曝光，新車同樣有Alphard銘牌，預計會以Alphard Estate來命名。

除了日本外，Crown Estate北美以Crown Signia新車命名上市，而台灣和泰日前也曝光Crown Signia註冊資訊，隨著Crown Sport、Crown Estate相繼在大陸市場現身，這2款休旅日後有望導入台灣市場。

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