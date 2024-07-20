「Nissan Ariya」休旅試駕！同級顏值質感擔當　配備空間玩出新花樣

▲Nissan Ariya外觀、內裝都有料，空間更是超乎想像玩出新高度。（圖／徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan作為電動車領域的先驅，在廣受好評的 Leaf 之後，台灣終於迎來全新電動休旅Ariya。此次試駕的是單馬達前驅版本，搭載91kWh的大電池容量，這款車不僅承襲了 Nissan 在電動車技術上的優勢，更在設計、舒適性和駕駛體驗帶來全新突破，外觀、內裝、空間都有人很有誠意的驚喜感！

▲台灣受限安全法規，未採用國外的發光廠徽，但水箱護罩內獨特的日本「組子」藝術，給人相當精緻的時尚感。

Nissan Ariya外觀設計展現日系美學未來感。車頭採用了V-Motion設計語言，搭配銳利的LED頭燈，使整體前臉顯得非常具有侵略性。封閉式的進氣格柵不僅符合電動車的設計特點，還增添科技感，且內部還有加分的日本「組子」

藝術設計。

▲美背線條搶眼，高規具有實用的電動尾門，台灣車色提供單色3種、雙色黑車頂3種，共計6款車色可選。

▲入門採19吋鋁圈，高規車型升級大氣的20吋樣式。

車身側面流線型的線條和低風阻設計，不僅提升了美觀，更在高速行駛時有效降低風阻，提升了續航表現。車尾的設計同樣不失亮點，貫穿式的LED尾燈和寬大的立體感十足的保桿，使得整車看起來更具動感和現代感。

▲Nissan Ariya不僅質感、科技感出色，可電動滑移的中央鞍座帶來討喜的空間規劃。

Nissan Ariya 內飾設計時尚美觀，車內大幅採用皮質材料包覆，視覺、觸感非常細膩。中控台上的12.3吋數位儀錶和12.3多媒體螢幕無縫連接，科技感賞心悅目，大多功能都仰賴螢幕觸控操作。

下方的空調面板也支援觸控操作，且透過木紋飾板妝點，Nissan Ariya在內裝質感呈現相當加分，稱為同級之最也不為過，且高規車型亮點的電動可滑移中央扶手，帶來更討喜、多元的置物空間規劃。

▲電動前後滑移中央鞍座驚喜感十足，成人男性可穿梭自如在駕駛、副駕駛空間，前方除了副駕手套箱，中控螢幕下方另還有小型的置物空間。

▲螢幕支援原廠中文導航，另會貼心提示到達目的地電量作參考，也提供豐富的充電站地點規劃。

▲空調面板、中央鞍座都採用觸控操作，並有模擬的實體按鍵回饋感，並配上加分的木紋飾板點綴，扶手內部則有無線手機充電面板。

▲方向盤右側配有輔助駕駛操作按鍵，圖示簡單明瞭好上手。

Nissan Ariya 配備多項先進的安全與科技配置，為駕駛者和乘客提供全方位的保護和便利。車輛搭載 ProPILOT 智慧駕駛輔助系統，這套系統能夠實現部分自動駕駛功能，如全速域ACC、車道保持、主動緊急剎車等。在高速公路可大大減輕駕駛者的負擔，提升駕駛安全性。

▲座椅舒適度表現不俗，機能性也相當豐富。

座椅舒適度體驗Nissan家族強項，高規車型都具備通風、加熱、電動調整等功能，甚至後座座椅也能享有加熱的貼心服務，在乘坐空間表現上也不必擔心，Nissan Ariya後座空間游刃有餘，後座提供出風口、充電孔，唯一可惜就是少了國外有的全景大天窗。

▲行李廂地形平坦，開口面積大而討喜，可惜引擎蓋前方並未提供置物空間。

▲台灣提供66、91kWh兩種規格，統一都為單馬達前驅，並未導入雙馬達四驅，充電孔採CCS1規格。

電池方面，試駕Ariya搭載91kWh鋰電池組，入門款為66kWh，WLTP測試標準，91kWh續航力548公里，66度為423公里，可滿足日常通勤以及長途旅行的需求。在實際試駕過程中，Ariya電量管理相當有水準，不論市區，從10%充至80%僅需約20～30分鐘，台灣也配合許多充電業者，充電、里程焦慮都不必擔憂。

▲動態模式可切換3種，另還有單踏板One-pedal回充模式，儀錶能清楚顯示放電、充電狀態，白色刻度區域為出力放電，行駛下坡、剎車通常為藍色電量回充狀態。

▲Nissan Ariya帶來高水準的行路質感，雙層隔音玻璃有效隔絕外部噪音，懸吊回饋、動力反應都讓人稱讚。

實際駕駛中，Ariya 的起步非常迅速且平順，電動馬達的即時扭矩輸出讓整車在低速和中速區間都有不錯的加速表現。在高速行駛時，車輛的動力輸出依然充沛，超車變化車道時非常輕鬆，溫和有勁的動力輸出，讓新手、女性駕駛都能適應它的好脾氣。

Nissan Ariya 底盤調校值得一提，優異紮實的車體剛性，帶來良好的穩定性和舒適性。在經過坑洼路面或高速過彎時，懸掛系統能夠有效吸收來自路面的震動，給駕駛者和乘客帶來舒適的乘坐體驗。同時，車輛的轉向系統反應靈敏，方向盤手感適中，駕駛起來非常輕鬆愉快。