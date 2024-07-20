【周焦點】台灣福斯休旅大降16萬　MG HS參戰TNCAP　Skoda電動車預告

▲開始為第2季暖身，不少重量級新車陸續上市。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

進入新車第2季，不少品牌磨拳擦掌籌備新車連發，Skoda、福斯都確認首款電動車即將登台；搶攻休旅一級戰區，台灣福斯全車系休旅都有不少降幅，最多達到16萬；熱銷的MG HS終需一撞，將在明年公布TNCAP成績；2輪新車市場，宏佳騰推一口氣推出Brera X、EV-C1兩款新車。

▲台灣福斯全車系休旅降價拚買氣，Tiguan最高降幅16萬。

第2季才剛開始，台灣福斯就祭出不少好康福利（連結），T-Cross、T-Roc等入門休旅分別享5～6萬降價折扣，而主力的Tiguan看來已為明年大改款作準備，現行款最多降價16萬，7人座的Tiguan Allspace全車系也都有降5萬優惠。

▲Skoda預告Enyaq、Enyaq Coupe 8月上市。

Skoda發出新車預告，確定要在8月推出首款電動休旅（連結），Enyaq、Enyaq Coupe即將上市，目前導入規格車型尚未公布，不過可從日前財團法人保發中心流出價格參考，共揭露Enyaq 80（204匹）、Enyaq 80X（265匹）與Enyaq Coupe RS（299匹）3款車型，重置價格分別為194.8萬、204.8萬與214.8萬。

▲福斯ID.4、ID.5將在8月5日展開預購。

Skoda Enyaq發出8月上市預告，福斯ID.4、ID.5也展開動作（連結），原廠預計8月5日展開預售，安排9月上市，最快10月就能交車，福斯ID.4、ID.5在市場也有不少熱烈詢問度，瞄準特斯拉Model Y而來。

▲MG HS、TOYOTA Town Ace即將參加TNCAP，引起不少網路討論。

台灣TNCAP撞擊測試公布最新名單（連結），2024年下半季輪到TOYOTA Sienta、特斯拉Model Y、HONDA CR-V等3款，而在2025年規劃，台灣TNCAP公布送測8款新車身分，國產有MG HS、TOYOTA Vios、HONDA HR-V、Hyundai Custin、Hyundai Tucson L等，首度參加的商用車由TOYOTA Town Ace代表。

▲宏佳騰新車連發，第4季還有車款準備上市。

宏佳騰（Aeon)本周發表Brera X 300黃牌跨界重機、EV-C1電動跑旅機車（連結），首波上市優惠價分別為161,800元、119,980元。宏佳騰也在現場釋出新款小檔車「MK」，並預告將在今年第4季上市。