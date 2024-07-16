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408.8萬！福斯商旅「旗艦豪華露營車」上市　廚房、衛浴、睡床通通有

▲福斯商旅Grand California露營車登台，現身新北中和全新展間。（圖／記者徐煜展攝）

▲福斯商旅Grand California露營車登台，現身新北中和全新展間。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯商旅今7月16日雙喜臨門，不僅有全新Grand California登台，更在新北市中和開幕全新展間，讓喜愛的露營車的消費者，有更多購車、賞車的選擇新據點。台灣售價408.8萬，限量50台。

▲福斯商旅Grand California露營車登台，現身新北中和全新展間。（圖／記者徐煜展攝）

▲福斯商旅Grand California露營車登台，現身新北中和全新展間。（圖／記者徐煜展攝）

▲Grand California車長來到近7米，提供實用、豐富的露營套件。

全新Grand California車身尺碼為6,836x2,040x2,839mm，結合1,970 mm的超挑高車室高度，外型霸氣十足，更搭載豐富的露營套件，基本的側邊帳當然沒少，提供遮陽避雨，為車主打造出合宜的休憩、享用美食小天地。

▲福斯商旅Grand California露營車登台，現身新北中和全新展間。（圖／記者徐煜展攝）

▲福斯商旅Grand California露營車登台，現身新北中和全新展間。（圖／記者徐煜展攝）

▲福斯商旅Grand California露營車登台，現身新北中和全新展間。（圖／記者徐煜展攝）

▲福斯商旅Grand California露營車登台，現身新北中和全新展間。（圖／記者徐煜展攝）

▲車內設施一應俱全，廚房、衛浴、臥室通通都有。

車內配置打造出舒適、豪華的行動美宅，前方座椅可180度旋轉，並具有簡易的廚房烹飪、冰箱設備，提供基本的衛浴、廁所配置，而後方採用便利的對開式尾門，寬敞的空間，規劃出超大的睡床，讓野外露營休閒變得很簡單。

動力採用2.0升柴油渦輪引擎，結合8速手自排變速箱，可繳出177匹馬力、41.8公斤米扭力，其中扭力峰值可於1,300rpm轉數湧現，推動Grand California一點都不是問題。

Grand California是台灣車市中唯一的德國原裝進口大型露營車，車內不僅擁有寬敞舒適的起居空間與完善的廚房機能設計，更配置便利的衛浴設備，全面提供消費者實用且貼心的高機能特性。

▲福斯商旅

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關鍵字：福斯商旅Caddy Maxi Style露營車福斯Caddy CaliforniaID.BuZZGrand California

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