福斯「新電動跑旅」帥氣亮相！續航力621公里、限大陸市場獨享

▲福斯與大陸合資企業江淮汽車推出ID.UNYX電動休旅，該車基於Cupra Tavascan打造，屬於大陸市場限定車款。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）與大陸合資企業安徽江淮汽車推出ID.UNYX電動休旅，這款大陸獨享的新車是基於Cupra Tavascan打造，也是福斯全新ID.UX系列首款車型，後續還會推出另外4款。

大陸福斯ID.UNYX車長4,663mm、車寬1,860mm、1,610mm，軸距2,766mm，整體造型與 Tavascan十分相似，但外觀能保有福斯ID家族設計，例如橫貫車頭的LED燈條，其他則有黑色懸浮式車頂、黑色側裙及後下擴散器。

▲ID.UNYX皆搭載寧德時代的82.4kWh電池，共有單馬達後驅、雙馬達全驅，最大續航力可達621公里。



福斯ID.UNYX電動休旅皆採用寧德時代的82.4kWh電池模組，入門車型為單馬達後驅228匹，頂規版本則是雙馬達前驅335匹，在大陸續航測試規範下，最大續航力可達621公里。

目前福斯尚未公布ID.UNYX的售價，不過ID.UNYX甚至是ID.UX系列車型皆屬於大陸市場獨享，福斯也明確將其定位為大陸子品牌車款。

▲ID.UNYX車長4,663mm、車寬1,860mm、1,610mm，軸距2,766mm，目前尚未公布售價。