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BMW宣布「成立羅馬尼亞IT軟體研發中心」！大力推動集團數位轉型

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 集團 7/4 宣布與 NTT DATA 合作，將在羅馬尼亞的 Cluj-Napoca 成立稱為 BMW Group TechWorks Romania 的 IT 暨軟體研發中心。

▲BMW 集團 7/4 宣布與 NTT DATA 合作，將在羅馬尼亞的 Cluj-Napoca 成立稱為 BMW Group TechWorks Romania 的 IT 暨軟體研發中心。

BMW TechWorks Romania 將成為歐洲 IT 和軟體專案的樞紐，推動公司數位轉型。而 NTT DATA 為 BMW 集團的長期合作夥伴，擁有豐富的敏捷軟體開發經驗和在羅馬尼亞 IT 界的廣泛網絡。NTT DATA, Inc. 執行副總裁兼 EMEAL CEO Chieri Kimura 表示，兩家公司將結合優勢，提供創新和變革性的解決方案，惠及全球客戶。NTT DATA Romania CEO Maria Metz 進一步指出，這一合資計劃將成為 BMW 集團工業生態系統數位轉型的標竿。

▲BMW TechWorks Romania 將成為歐洲 IT 和軟體專案的樞紐，推動公司數位轉型。

BMW TechWorks Romania 預計在今年底前將員工數量增加一倍以上，達到 250 名開發人員，並長期目標是達到四位數的員工數量。全球 DevOps 樞紐副總裁兼主管 Ralf Waltram 認為，Cluj-Napoca 以其創新友好的生態系統、創業精神、新創公司和高密度 IT 人才而聞名，是這項合資計劃的理想地點。此外，該中心還計劃在年底前達成數千萬歐元的營業額。

推動數位轉型　BMW 集團在羅馬尼亞成立 IT 暨軟體中心

▲BMW TechWorks Romania 將發展聚焦於歐洲的 IT 專案核心組件，包括更具連結性的採購、數位製造和直接銷售模式。

BMW TechWorks Romania 將發展聚焦於歐洲的 IT 專案核心組件，包括更具連結性的採購、數位製造和直接銷售模式。BMW TechWorks Romania 營運長 Marian Haus 強調，該中心希望吸引優秀 IT 人才，以應對未來幾年的快速增長，並對 Cluj-Napoca 大學的優秀技術教育和充滿活力的科技氛圍感到特別高興。BMW TechWorks Romania 執行長 Emil Petru 指出，該中心將在 BMW 集團的數位轉型中扮演決定性角色，並提及 BMW 集團在全球已有超過 9,400 名員工從事 IT 與軟體開發領域工作，相信在 BMW TechWorks Romania 加入後會更為完善。

▲BMW 集團在全球已有超過 9,400 名員工從事 IT 與軟體開發領域工作，相信在 BMW TechWorks Romania 加入後會更為完善。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

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