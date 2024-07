BMW宣布「成立羅馬尼亞IT軟體研發中心」！大力推動集團數位轉型

圖文/7Car 小七車觀點

BMW 集團 7/4 宣布與 NTT DATA 合作,將在羅馬尼亞的 Cluj-Napoca 成立稱為 BMW Group TechWorks Romania 的 IT 暨軟體研發中心。

BMW TechWorks Romania 將成為歐洲 IT 和軟體專案的樞紐,推動公司數位轉型。而 NTT DATA 為 BMW 集團的長期合作夥伴,擁有豐富的敏捷軟體開發經驗和在羅馬尼亞 IT 界的廣泛網絡。NTT DATA, Inc. 執行副總裁兼 EMEAL CEO Chieri Kimura 表示,兩家公司將結合優勢,提供創新和變革性的解決方案,惠及全球客戶。NTT DATA Romania CEO Maria Metz 進一步指出,這一合資計劃將成為 BMW 集團工業生態系統數位轉型的標竿。

BMW TechWorks Romania 預計在今年底前將員工數量增加一倍以上,達到 250 名開發人員,並長期目標是達到四位數的員工數量。全球 DevOps 樞紐副總裁兼主管 Ralf Waltram 認為,Cluj-Napoca 以其創新友好的生態系統、創業精神、新創公司和高密度 IT 人才而聞名,是這項合資計劃的理想地點。此外,該中心還計劃在年底前達成數千萬歐元的營業額。

BMW TechWorks Romania 將發展聚焦於歐洲的 IT 專案核心組件,包括更具連結性的採購、數位製造和直接銷售模式。BMW TechWorks Romania 營運長 Marian Haus 強調,該中心希望吸引優秀 IT 人才,以應對未來幾年的快速增長,並對 Cluj-Napoca 大學的優秀技術教育和充滿活力的科技氛圍感到特別高興。BMW TechWorks Romania 執行長 Emil Petru 指出,該中心將在 BMW 集團的數位轉型中扮演決定性角色,並提及 BMW 集團在全球已有超過 9,400 名員工從事 IT 與軟體開發領域工作,相信在 BMW TechWorks Romania 加入後會更為完善。

