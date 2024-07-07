2024上半年「日本最暢銷休旅車」出爐！Honda Vezel狂賣4.4萬輛

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 近日宣布 Vezel 於 2024 上半年 (1 月至 6 月) 累計銷售 44,164 輛 ，是目前為止 SUV 銷量第一名的車款。

Honda Vezel 目前是 2024 上半年日本 SUV 銷售冠軍。

Honda Vezel 自 2013 年 12 月上市以來，已累計銷售 66 萬輛，受到許多消費者的喜愛。現行第二代車型於 2021 年 4 月登場，採用更具現代都會化的設計，有著時尚且寬敞實用的車室空間，並配備 Honda 獨創的雙電動馬達混合動力系統 e:HEV。

於今年 4 月登場的小改款 Honda Vezel 整體變化並不大，但其車頭部分最大的變革在於水箱護罩經過重新設計，拉寬整體水平視覺，同時縮小垂直幅度，營造出更加精緻的感受。LED 頭燈組造型雖然不變，但受惠新型的 Honda SENSING 輔助系統，內部首度導入了主動式智慧遠光調整，除了可以自動開啟遠光燈之外，還會偵測前方車輛或者行人主動遮蔽光源。

動力表現上，車系主力的 e:HEV 油電系統同樣採用代號 LEC-H5 的 1.5 自然進氣引擎搭配兩顆電動馬達，但這次官方指出新款 Vezel 擁有經過重新調校能源管理控制系統，可進一步降低在行駛時的引擎噪音，同時還改善了駕駛人的操作，提高整體的操控靈敏性。動力上，引擎輸出值為 106ps/6000~6400rpm、13kgm/4500~5000rpm；電動馬達則為 131ps /4000-8000rpm、25.8kgm，並提供 NORMAL、SPORT 和 ECON 三種駕駛模式。

至於在國內市場部分，台灣本田尚未公布引進新款車型的消息，但為了刺激銷量，於今年 6 月宣布推出夜型特仕版，除了新增「風尚灰」全新車色外，更搭載「夜型空力套件」，享有夜型前下空力保桿、夜型側下飾板、夜型後視鏡、夜型後下擾流尾翼以及夜型 LED 迎賓踏板等。