三菱「越野休旅招牌」傳2027重生！豪華內裝、搭2.4升PHEV油電

▲三菱Pajero傳將以豪華越野車定位復活，將採2.4升PHEV插電式油電動力，圖為預想圖 。（圖／翻攝自Carscoops，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

三菱（Mitsubishi ）傳出打算將經典越野休旅Pajero重新復活，並將新車採豪華車款定位，具有粗獷硬漢外型與豪華內裝，同時動力上也有望以Outlander的PHEV插電式油電為主，具有更強的輸出與越野能力。

▲外媒曝新Pajero將搭載CMF-C/D平台，具有更豪華的內裝科技，越野性能也會大幅提升。



據日媒透露，重新復活的Pajero將搭載優化後的CMF-C/D平台，具有類似Outlander的家族外型，包括銳利日行燈條、懸浮式車頂設計及更高的離地車高。

動力上也會以Outlander的2.4升PHEV插電式油電動力為主，採前1後2電動馬達，動力將提升至382匹，並且還將配備動態扭力導引系統、前後電子差速鎖定等，提升更多越野表現。新Pajero有望在2027年上市，在重生且定位在豪華越野車款後，預計競爭對手將包括Lexus GX、Defender、奧迪Q7等。

▲三菱Pajero有望在2027年復活重生，屆時競爭對手將包括Lexus GX、Defender等，圖為2020 Pajero Final Edition。（圖／翻攝自Mitsubishi）