賓士「邁巴赫S680特別版」亮相！致敬傳奇遊艇　發表前就賣完了

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Maybach 7/4 發表與銀器暨遊艇製造商 Robbe & Berking 合作打造的特別版 Mercedes-Maybach S 680，甫推出便已售罄。

▲Mercedes-Maybach 7/4 發表與銀器暨遊艇製造商 Robbe & Berking 合作打造的特別版 Mercedes-Maybach S 680，甫推出便已售罄。

這輛特別版本的 Mercedes-Maybach S 680 設計靈感來自於 1939 年建造的傳奇遊艇 SPHINX 12mR，這艘遊艇被稱為「夜藍美人」，為 Robbe & Berking 修復的第一艘經典木製遊艇。該公司在 2008 年時成立了 Robbe & Berking Classics 遊艇船廠。

▲設計靈感來自於 1939 年建造的傳奇遊艇 SPHINX 12mR，這艘遊艇被稱為「夜藍美人」，為 Robbe & Berking 修復的第一艘經典木製遊艇。該公司在 2008 年時成立了 Robbe & Berking Classics 遊艇船廠。

外觀部分，Mercedes-Maybach S 680 特別版採用與 SPHINX 相同的車身配色，上半部為銀粉漆－海藍色，下半部為 MANUFAKTUR 特殊漆－野性紅，並以 MANUFAKTUR 特殊漆－瓷釉白烤漆的金屬細條分隔，與遊艇的白色水線相呼應。

▲Mercedes-Maybach S 680 特別版採用與 SPHINX 相同的車身配色，上半部為銀粉漆－海藍色，下半部為 MANUFAKTUR 特殊漆－野性紅，並以 MANUFAKTUR 特殊漆－瓷釉白烤漆的金屬細條分隔，與遊艇的白色水線相呼應。

內裝方面，Mercedes-Maybach S 680 特別版採用了水晶白色 Nappa 皮革，搭配灰色縫線和鋁飾條，營造出優雅的氛圍。座椅、車頂內襯、門板中央和中央顯示屏下方的儲物格均採用相同皮革，並在部分區域加上灰色縫線，仿照帆船的縫合線。飾板以木質核桃搭配淺色鋁飾條來致敬船上的甲板設計。此外，後座還配備銀灰色珍珠 Nappa 皮革靠墊，與水晶白色皮革及灰色縫線形成對比，並飾有 MAYBACH 浮雕。

▲Mercedes-Maybach S 680 特別版採用了水晶白色 Nappa 皮革，搭配灰色縫線和鋁飾條。 車內也透過木質核桃搭配淺色鋁飾條來致敬船上的甲板設計。

配備方面，Mercedes-Maybach S 680 特別版擁有豪華自動後車門、MANUFAKTUR 門檻飾板附紅色照明、Burmester® 高階 4D 環場音響系統、MBUX 後座視聽娛樂系統，加上內建 2 支 Robbe & Berking 銀製香檳杯的後座中央冰箱。

▲Mercedes-Maybach S 680 特別版擁有豪華自動後車門、MANUFAKTUR 門檻飾板附紅色照明。後座配備 MBUX 後座視聽娛樂系統，加上內建 2 支 Robbe & Berking 銀製香檳杯的後座中央冰箱。

SPHINX 遊艇於 1907 年至 1987 年間建造，屬於著名的 12 米 R 級遊艇，在 1958 年至 1987 年間為美洲杯帆船賽的主要參賽船隻。而 21.48 公尺長版本的 SPHINX 是在 1939 年時由 Abeking & Rasmussen 船廠為北德意志賽船協會建造，曾多次易手並改名。1958 年至 2004年間，此遊艇以 “Ostwind” 之名作為德國海軍訓練軍官人選的練習用船，並 9 次獲得 Flensburg Fjord 最快遊艇的藍絲帶獎。2005年時，Oliver Berking 與兩位朋友購買並根據原始設計圖修復了 SPHINX，並在 2008 年成立了 Robbe & Berking Classics 遊艇船廠，專注於修復經典遊艇及重建失傳的經典船隻，現已成為全球知名的專家。