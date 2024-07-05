德國1-6月「電動車銷量暴跌」　特斯拉最慘半年僅賣2.1萬輛

▲德國1-6月銷量出爐，BMW、福斯皆成長，賓士、奧迪則衰退，其中德國電動車市場也明顯衰退，又以特斯拉暴跌最多 。（圖／翻攝自BMW）



記者林鼎智／綜合報導

歐洲汽車工業重心德國今年1-6月銷量出爐，上半年總掛牌數達1,471,641輛，較去年同期成長5.4％，不過電動車則大幅衰退-16.4%，其中又以特斯拉（Tesla）最慘，暴跌-41.6%，顯見德國消費者越來越少人購買電動車。

據統計，特斯拉在德國1-6銷量暴跌，上半年僅掛牌21,249輛，較去年同期衰退-41.6%，尤其在6月更僅賣出4,648輛，還落後大陸品牌MG（5,158輛）。

▲特斯拉在德國1-6月僅掛牌21,249輛，較去年同期衰退-41.6%。（圖／翻攝自Tesla）



各品牌方面，包括BMW（114690輛、同期成長2.7％）、福斯（289,218輛、成長11%）、保時捷（21,885輛，成長19.2%）都在德國上半年銷量成長，而賓士（126,847輛，衰退-12.7%）、奧迪（104,164輛，衰退-17.1%）則衰退明顯。

至於在德國上半年成長最多的品牌則是Volvo，共賣出31,763輛、成長59.6%，主要歸功於EX30的上市，至於瑪莎拉蒂則在德國衰退最多，1-6月僅掛牌300輛，衰退-56.9%。

▲Volvo在德國市場上半年成長最多，主要歸功於EX30的上市。