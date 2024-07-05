▲大改款TOYOTA Camry登台、納智捷n7百萬有找回歸再度引起話題。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

第3季才剛開始台灣車市超熱鬧，本周TOYOTA帶來強勢的新一代Camry，以百萬有找入手門檻再戰中大型房車市場；還在觀望納智捷n7消費者這次手腳要加快了，原廠宣布入門款降價10萬，99.9萬車型再度回歸；上汽大通7人座MPV動作頻頻、積極在台灣測試，經銷端傳出國產化的全新G50 Plus最快於今年9月與台灣車迷見面。

▲大改款Camry搭上最新油電，繳出漂亮的平均油耗。

低迷不振的房車市場再度引起話題，台灣和泰帶來新一代大改款TOYOTA Camry（連結），提供2.0升汽油、2.5升油電，汽油入手價98.5、110.9萬；油電車型為112.9、125萬，油電採用最新的第5代系統，帶來優異的25.3km/L平均油耗。

▲納智捷n7入門款降價10萬，總會員人數破3萬。

納智捷本周宣布喜訊，總會員突破3萬人（連結），自今年6月展開第2波預售、全新滿電特仕版後，7月再度加強攻勢，原本的109.9萬入門款一口氣降價至99.9萬，要跟空間小一號的MG4打價格戰。

▲Nissan Ariya 7月底發表，預售169.9萬起。

去年台北車展亮相的全新Nissan Ariya終於開始出招（連結），原廠宣布於7月25日發表，提供169.9、189.9萬兩款車型預售，搭載91kWh，66kWh兩種電池規格，續航力最大548km。

▲上汽大通G50 Plus測試車動作頻頻，最快今年9月上市。

繼MG之後，上汽大通也即將登台，近來再度現身的G50 Plus測試車再度引起台灣車迷討論（連結），隨即經銷端也有消息傳出，台灣將導入的G50 Plus 7人座MPV最快於今年9月上市，將以國產化的1.5升渦輪挑戰百萬有找。

▲新年式EMF電動機車登場，推出新色不漲價。

台灣山葉（Yamaha）近日推出新2024年式EMF電動機車（連結），除了原有的寂光藍、闇馳黑、蒼邃綠3車色外，新年式更增添「闇星黑」、「曙光白」兩款新色（限平腳踏版本），售價則維持102,800元不變。