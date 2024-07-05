ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

【周焦點】新TOYOTA Camry開賣　納智捷n7降價百萬有找　國產7人座MPV 9月見

▲大改款TOYOTA Camry登台、納智捷n7百萬有找回歸再度引起話題。（圖／翻攝自各車廠）

▲大改款TOYOTA Camry登台、納智捷n7百萬有找回歸再度引起話題。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

第3季才剛開始台灣車市超熱鬧，本周TOYOTA帶來強勢的新一代Camry，以百萬有找入手門檻再戰中大型房車市場；還在觀望納智捷n7消費者這次手腳要加快了，原廠宣布入門款降價10萬，99.9萬車型再度回歸；上汽大通7人座MPV動作頻頻、積極在台灣測試，經銷端傳出國產化的全新G50 Plus最快於今年9月與台灣車迷見面。

▲大改款TOYOTA Camry登台、納智捷n7百萬有找回歸再度引起話題。（圖／翻攝自各車廠）

▲大改款Camry搭上最新油電，繳出漂亮的平均油耗。

低迷不振的房車市場再度引起話題，台灣和泰帶來新一代大改款TOYOTA Camry（連結），提供2.0升汽油、2.5升油電，汽油入手價98.5、110.9萬；油電車型為112.9、125萬，油電採用最新的第5代系統，帶來優異的25.3km/L平均油耗。

▲大改款TOYOTA Camry登台、納智捷n7百萬有找回歸再度引起話題。（圖／翻攝自各車廠）

▲納智捷n7入門款降價10萬，總會員人數破3萬。

納智捷本周宣布喜訊，總會員突破3萬人（連結），自今年6月展開第2波預售、全新滿電特仕版後，7月再度加強攻勢，原本的109.9萬入門款一口氣降價至99.9萬，要跟空間小一號的MG4打價格戰。

▲大改款TOYOTA Camry登台、納智捷n7百萬有找回歸再度引起話題。（圖／翻攝自各車廠）

▲Nissan Ariya 7月底發表，預售169.9萬起。

去年台北車展亮相的全新Nissan Ariya終於開始出招（連結），原廠宣布於7月25日發表，提供169.9、189.9萬兩款車型預售，搭載91kWh，66kWh兩種電池規格，續航力最大548km。

▲大改款TOYOTA Camry登台、納智捷n7百萬有找回歸再度引起話題。（圖／翻攝自各車廠）

▲上汽大通G50 Plus測試車動作頻頻，最快今年9月上市。

繼MG之後，上汽大通也即將登台，近來再度現身的G50 Plus測試車再度引起台灣車迷討論（連結），隨即經銷端也有消息傳出，台灣將導入的G50 Plus 7人座MPV最快於今年9月上市，將以國產化的1.5升渦輪挑戰百萬有找。

▲大改款TOYOTA Camry登台、納智捷n7百萬有找回歸再度引起話題。（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式EMF電動機車登場，推出新色不漲價。

台灣山葉（Yamaha）近日推出新2024年式EMF電動機車（連結），除了原有的寂光藍、闇馳黑、蒼邃綠3車色外，新年式更增添「闇星黑」、「曙光白」兩款新色（限平腳踏版本），售價則維持102,800元不變。

►台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

►「大改款MG HS」休旅來了7月見！外觀變超帥　預計採1.5升渦輪、油電

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：LUXGENModel Cn⁷鴻海電動車休旅車7人座URXU6n7TOYOTACamryNissan

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

BMW X4將停產走入歷史2024-07-05

MINI JCW E電動掀背秋季上市2024-07-05

【周焦點】新Camry開賣、n7降價2024-07-05

「新一代LEXUS IS」將登場2024-07-05

福特浪九皮卡車黑化特仕版澳開賣2024-07-05

35.6萬法系電動小車台灣法規無緣2024-07-04

美Lexus上半年銷量創歷史新高2024-07-04

Aston Martin DBX707 AMR24特仕2024-07-04

Nissan「進口油電Kicks」新車上市2024-07-04

TOYOTA大改款Camry台灣上市2024-07-04

熱門文章

35.6萬法系電動小車台灣法規無緣2024-07-04

「TOYOTA全新MPV」最快今年量產2024-07-03

Honda推出「萬用行動電源」2024-07-03

Triumph Speed 400系列狂賣5萬台2024-07-04

「新一代LEXUS IS」將登場2024-07-05

TOYOTA大改款Camry台灣上市2024-07-04

美Lexus上半年銷量創歷史新高2024-07-04

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見2024-07-02

福特浪九皮卡車黑化特仕版澳開賣2024-07-05

【周焦點】新Camry開賣、n7降價2024-07-05

相關新聞

「新一代LEXUS IS」將登場！新油電搭新平台　旅行車有望回歸

「新一代LEXUS IS」將登場！新油電搭新平台　旅行車有望回歸

35.6萬買「法系電動小車」！雪鐵龍Ami英國上市　台灣卡法規無緣

35.6萬買「法系電動小車」！雪鐵龍Ami英國上市　台灣卡法規無緣

馬斯克4月底訪中　特斯拉6月首度進入中國政府採購名錄

馬斯克4月底訪中　特斯拉6月首度進入中國政府採購名錄

美Lexus 1-6月銷量創新高！「新7人座休旅」表現直逼RX、NX

美Lexus 1-6月銷量創新高！「新7人座休旅」表現直逼RX、NX

106.4萬、雙色外觀＋內裝！Nissan「進口油電Kicks」限量新車上市

106.4萬、雙色外觀＋內裝！Nissan「進口油電Kicks」限量新車上市

讀者迴響

熱門文章

35.6萬買「法系電動小車」！雪鐵龍Ami英國上市　台灣卡法規無緣

35.6萬買「法系電動小車」！雪鐵龍Ami英國上市　台灣卡法規無緣

「TOYOTA全新MPV」最快今年量產！採寬敞3排7人座大空間

「TOYOTA全新MPV」最快今年量產！採寬敞3排7人座大空間

Honda推出「萬用行動電源」！1500W輸出、電動機車＆住宅一機搞定

Honda推出「萬用行動電源」！1500W輸出、電動機車＆住宅一機搞定

小排量重機當道！凱旋Speed／Scrambler 400上市不到1年狂賣5萬台

小排量重機當道！凱旋Speed／Scrambler 400上市不到1年狂賣5萬台

「新一代LEXUS IS」將登場！新油電搭新平台　旅行車有望回歸

「新一代LEXUS IS」將登場！新油電搭新平台　旅行車有望回歸

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

美Lexus 1-6月銷量創新高！「新7人座休旅」表現直逼RX、NX

美Lexus 1-6月銷量創新高！「新7人座休旅」表現直逼RX、NX

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366