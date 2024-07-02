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台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

▲經銷端透露上汽大通G50 Plus最快9月上市。（圖／翻攝自上汽大通）

▲經銷端透露上汽大通G50 Plus最快9月上市。（圖／翻攝自上汽大通）

記者徐煜展／綜合報導

近來上汽大通G50 Plus再度於台灣道路測試動作頻頻，引起不少MPV客群關注，來自經銷端最新消息透露，台灣國產化的上汽大通G50 Plus傳出將於9月上市，價格有望開出百萬有找！

▲經銷端透露上汽大通G50 Plus最快9月上市。（圖／翻攝自上汽大通）

▲上汽大通G50 Plus正在積極測試，經銷端透露價格有望百萬有找。

中華導入MG成為當紅炸子雞，接下來還有另外1款上汽大通即將登台，雖然G50 Plus測試車已經在台灣道路「趴趴造」，但直至目前為止，依然還未正式宣布詳細的台灣代理商規劃。

關於上汽大通即將登台，事實上，經銷商日前已在招兵買馬布局銷售通路，更有進一步消息指出，上汽大通G50 Plus已在上市籌備階段，最快約落在9月左右登場，價格將低於百萬。

▲經銷端透露上汽大通G50 Plus最快9月上市。（圖／翻攝自上汽大通）

▲台灣動力預計採用1.5升渦輪。

參考大通G50在大陸布局，人民幣開價86,800元，折合新台幣38萬左右，其尺碼4,825x1,825x1,778mm、軸距2,800mm，擁有不錯的3排7人座空間發展，動力與MG HS相同，採用1.5升渦輪引擎，具備180匹馬力、29.1公斤米扭力輸出，平均油耗12.7km/L。

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關鍵字：MGHSHector休旅車跨界SUV上汽大通G50MPV7人座

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