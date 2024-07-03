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Volvo「全新旗艦7人座MPV」有望登台！EX30先當前鋒預計明年見

▲Volvo EM90全新MPV將進軍全球市場，導入台灣機會大增。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo EM90全新MPV將進軍全球市場，導入台灣機會大增。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

為了避開西方國家的嚴苛關稅，Volvo旗下電動車近來將大陸重心產線移往國外，包含全新EM90、EX30等新生代電動車，這也就代表EM90將為進軍海外其他市場作準備，更有經銷端透露台灣預計將在明年開始接單EM90！

▲Volvo EM90。（圖／翻攝自Volvo）

▲EM90不僅是品牌首款MPV，更是市場罕見的豪華電動MPV代表作。

Volvo EM90不僅是品牌旗艦電動車，更是旗下首款MPV作品，原本僅在大陸寧波工廠生產的EM90，近來已將產線移往至海外，將為EM90進軍其他市場作準備，待海外產線落成確定，台灣想要看到全新EM90，估計2025～2026年就有機會。

全新EM90車長5,209mm、車寬2,024mm、車高1,867mm，軸距達3,205mm，不僅造型霸氣，內裝舒適配備、豪華更是給好給滿，後排座椅提供劇院、會議室、臥室等3種模式，僅需透過語音或按鍵就能變更座椅、螢幕、照明、空調等配置，加上EM90搭載的Bowers & Wilkins音響系統（21具揚聲器）、標配Level2駕駛輔助系統等，帶來豪華舒適的移動享受。

▲Volvo最便宜、入門EX30電動車大陸開賣。（圖／翻攝自Volvo）

▲EX30已有不少業務接單，預計明年上市。

除了有EM90的喜訊，台灣官網出現的全新EX30入門電動車也有好消息，已經有不少業務開始接單，以國外產線動向推測，台灣EX30約莫落在明年發表上市。

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