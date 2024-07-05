MINI「首款JCW E電動性能掀背」釋預告！秋季上市、台灣明年見

▲MINI原廠釋出JCW E電動性能掀背，將在古德伍德速度節亮相，並與汽油JCW一同在秋季上市 。（圖／翻攝自MINI）



記者林鼎智／綜合報導

在確定將有新一代JCW（John Cooper Works）將有電動、汽油雙動力後（報導請點此），MINI也預告新款JCW E電動版會在古德伍德速度節亮相，並在今年秋季與汽油版本一同上市，台灣最快可能也要等到明年才會導入。

▲相較於汽油版JCW（上圖）的蜂巢式格柵，電動版JCW E（下圖）在水箱格柵處採水平設計，具有較為內斂的視覺。



新JCW E將在古德伍德速度節以輕度偽裝車展演，並成為MINI首款電動性能掀背，儘管原廠並未透露相關規格，但確定將具有先進的電動動力系統，將比215匹的Cooper SE還要強悍。

▲電動版JCW E的後下擴散器也較為保守，與中置單出圓管的汽油版JCW明顯有別。



外型部分，電動版JCW E雖然與汽油版同樣具有張狂的空力套件、大開口進氣壩與後下擴散器等，但兩者也有小幅差異，像是JCW E下氣壩採水平格柵、後下擴散器也較為內斂，與中出圓管的汽油版JCW明顯不同。不過，JCW E預料在底盤設定上也會維持其卡丁車般的操控感受。