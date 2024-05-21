ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

MINI新一代JCW將有電動、汽油雙動力　參戰紐柏林24耐提前曝光

▲MINI新一代JCW將參加紐柏林24耐。（圖／翻攝自MINI）

▲MINI新一代JCW將參加紐柏林24小時耐久賽，原廠也率先公布原型車MINI John Cooper Works PRO。（圖／翻攝自MINI，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在去年9月發表新一代MINI Cooper SE電動車後，近日MINI原廠也宣布新一代John Cooper Works（以下簡稱JCW）將參與紐柏林24小時耐力賽，該原型車將以迷彩塗裝參賽，也是新一代JCW首次對外亮相。

MINI尚未公布JCW的規格，但確定會有汽油、全電動動力，儘管目前還不確定，但考量到Cooper SE具有214匹，預料電動版JCW有望在250匹以上、並搭載54.2kWh鋰電池。

▲MINI新一代JCW將參加紐柏林24耐。（圖／翻攝自MINI）

▲MINI新一代JCW將參加紐柏林24耐。（圖／翻攝自MINI）

▲MINI新一代JCW將參加紐柏林24耐。（圖／翻攝自MINI）

▲這款新一代JCW原型賽車將採紅白迷彩偽裝，MINI也確定新一代JCW將有電動、汽油兩種動力。

MINI也釋出即將參賽的原型車MINI John Cooper Works PRO，該車專為耐力賽設計，具有紅白迷彩塗裝、以向60年代MINI經典賽車致敬，車窗、車尾也有37數字，象徵1964年蒙特卡羅拉力賽的勝利。

新一代MINI JCW汽油版預料將維持2.0升4缸渦輪動力，最大馬力將在231匹／32.6公斤米扭力，並將提供8速手自排、手排變速箱選擇，另外懸吊、底盤系統也會進一步優化，MINI將在6/1-6/2舉行的紐柏林24小時耐久賽上公布2款JCW賽車。

▲MINI新一代JCW將參加紐柏林24耐。（圖／翻攝自MINI）

▲MINI新一代JCW將參加紐柏林24耐。（圖／翻攝自MINI）

▲新JCW汽油版將有手排、自排選擇，預料將同樣採2.0升4缸汽油渦輪引擎。

►台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

►74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車賽車紐柏林24耐MINI迷你JCWJohn Cooper Works迷彩原型車量產電動汽油

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

台灣「TOYOTA Crown皇冠」新年式升級！頂規增後軸轉向、漲3萬

台灣「TOYOTA Crown皇冠」新年式升級！頂規增後軸轉向、漲3萬

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

三菱「經典越野休旅」最終小改款！面容翻新、單一2.4升柴油動力

三菱「經典越野休旅」最終小改款！面容翻新、單一2.4升柴油動力

台灣Suzuki「百萬內手排小鋼炮」宣告停售　蠅量級車重操控超靈活

台灣Suzuki「百萬內手排小鋼炮」宣告停售　蠅量級車重操控超靈活

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

114500元起！三陽「新一代DRGBT」上市　動力空間升級、外型更帥

114500元起！三陽「新一代DRGBT」上市　動力空間升級、外型更帥

91.5萬！TOYOTA「ALTIS性能版」引擎升級　原廠改裝賽車同步亮相

91.5萬！TOYOTA「ALTIS性能版」引擎升級　原廠改裝賽車同步亮相

藍寶堅尼「小牛後繼車」8月亮相　新V8渦輪具789匹、萬轉紅線區

藍寶堅尼「小牛後繼車」8月亮相　新V8渦輪具789匹、萬轉紅線區

特斯拉傳將建立大陸資料中心　收集用戶數據提升FSD自駕系統

特斯拉傳將建立大陸資料中心　收集用戶數據提升FSD自駕系統

小心「電玩成癮」上身！　專家曝5大常見徵兆

小心「電玩成癮」上身！　專家曝5大常見徵兆

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366