MINI新一代JCW將有電動、汽油雙動力　參戰紐柏林24耐提前曝光

▲MINI新一代JCW將參加紐柏林24小時耐久賽，原廠也率先公布原型車MINI John Cooper Works PRO。（圖／翻攝自MINI，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在去年9月發表新一代MINI Cooper SE電動車後，近日MINI原廠也宣布新一代John Cooper Works（以下簡稱JCW）將參與紐柏林24小時耐力賽，該原型車將以迷彩塗裝參賽，也是新一代JCW首次對外亮相。

MINI尚未公布JCW的規格，但確定會有汽油、全電動動力，儘管目前還不確定，但考量到Cooper SE具有214匹，預料電動版JCW有望在250匹以上、並搭載54.2kWh鋰電池。

▲這款新一代JCW原型賽車將採紅白迷彩偽裝，MINI也確定新一代JCW將有電動、汽油兩種動力。



MINI也釋出即將參賽的原型車MINI John Cooper Works PRO，該車專為耐力賽設計，具有紅白迷彩塗裝、以向60年代MINI經典賽車致敬，車窗、車尾也有37數字，象徵1964年蒙特卡羅拉力賽的勝利。

新一代MINI JCW汽油版預料將維持2.0升4缸渦輪動力，最大馬力將在231匹／32.6公斤米扭力，並將提供8速手自排、手排變速箱選擇，另外懸吊、底盤系統也會進一步優化，MINI將在6/1-6/2舉行的紐柏林24小時耐久賽上公布2款JCW賽車。

▲新JCW汽油版將有手排、自排選擇，預料將同樣採2.0升4缸汽油渦輪引擎。