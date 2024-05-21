特斯拉傳將建立大陸資料中心　收集用戶數據提升FSD自駕系統

▲特斯拉傳出為了進一步開發FSD全自動駕駛輔助系統，將與大陸當地公司合作建立資料中心，透過大陸用戶資料來提升演算法。（圖／翻攝自Tesla，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

為了更進一步開發FSD（Full Self-Driving System）自動駕駛系統，特斯拉（Tesla）傳出將與大陸當地公司合作，建立大陸資料中心，利用大陸的相關數據來提升FSD的演算法。

據外媒透露，特斯拉一直有建立資料中心的計畫，特斯拉希望利用大陸的車輛數據，除了可在當地處理運用外，也能將數據發送至其他國家。不過目前特斯拉尚未在大陸市場提供完整版FSD系統。

▲目前特斯拉已與Nvidia輝達洽談GPU的事宜，若順利可在不受大陸網路管制審查下，將大陸特斯拉車主的相關數據傳送至美國。



特斯拉目前是將已在大陸販售的車輛數據儲存在上海資料庫中，但要將資料傳回美國，則在大陸政府管治下礦日費時。近日也傳出，特斯拉已與Nvidia針對大陸資料中心的GPU圖像處理器進行洽談，而且Elon Musk也在4月出訪大陸時提出建立資料中心的想法，若能順利建立大陸資料中心，特斯拉就能收集大陸用戶的數據傳到海外，並且不用通過大陸網路管制審查。