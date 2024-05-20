限量341台！「杜卡迪Monster重機」推洗拿特仕版　升級專屬配備

▲影片來源：Ducati

記者林鼎智／綜合報導

適逢F1傳奇車手洗拿（Ayrton Senna）逝世30年，義大利知名二輪品牌杜卡迪（Ducati）特別推出「Monster Senna」特仕版，不僅以洗拿的安全帽塗裝為設計、更升級不少專屬配備，車重也更輕，全球限量生產341輛。

▲紀念F1傳奇車手洗拿逝世30年，Ducati推出「Monster Senna」洗拿特仕版，限量341台。（圖／翻攝自Ducati，以下同）



這款Monster Senna限量341輛，該數字是為了致敬洗拿的3次世界冠軍、41次分站第1的輝煌紀錄。特仕版外觀以洗拿的安全帽塗裝為主，同時也模仿了巴西國旗，以顯眼的黃色、綠色、藍色為主。

不僅如此，Monster洗拿特仕版也升級TERMIGNONI碳纖維尾管、鋁合金腳踏後移、鍛造框，具有藍色麂皮座椅、4.3吋專屬儀表開機動畫與專屬限量銘牌，另外還升級鋰電池、碳纖維前後土除，使車重比一般Monster輕了4.5公斤。

▲Monster洗拿特仕版以他的安全帽塗裝為設計，並升級TERMIGNONI碳纖維尾管、鋁合金腳踏後移、鍛造框，具有藍色麂皮座椅。



動力部分則維持Testastratta 11°L型937c.c.雙缸水冷引擎，具有111匹／9.5公斤米扭力，洗拿特仕版還具有全可調後Ohlins避震器、Brembo黃色煞車卡鉗等，並且購車後還會附上買家真品證書與摩托車罩，售價則是25,000美元，折合新台幣約77萬。

▲Monster洗拿特仕版動力不變，同樣為L型937c.c.雙缸水冷引擎，具有111匹／9.5公斤米扭力，不過在換上碳纖維土除、鋰電池後也減輕4.5公斤車重。



Ducati與洗拿過去曾有密切合作，當時Ducati的老闆Claudio Castiglioni曾於1990年送給洗拿一輛851 SP，同時洗拿也是第一位Monster 900的車主，曾親自騎這輛賽車出席1993年摩納哥大賽，雙方後來還聯手打造Ducati 916 Senna，關係可說是相當好。