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賴清德總統座駕「BMW大7車隊」曝！530匹防彈防爆要價2700萬起

▲▼賴清德車隊抵達「520總統副總統就職典禮」。（圖／記者湯興漢攝）

▲新任總統賴清德選用的BMW 760i xDrive Protection防彈座駕在就職大典上曝光，要價2,700萬起。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

第16任總統賴清德今（20）日宣誓就職，而新任總統座駕也首度對外曝光，該車為BMW 760i xDrive Protection，由國安局特勤中心依政府採購法招標、BMW汎德得標導入，該防彈座車要價2,700萬起，具有VR9防護等級，受不少各政商名流選用。

▲▼賴清德車隊抵達「520總統副總統就職典禮」。（圖／記者湯興漢攝）

▲BMW 760i xDrive Protection防彈具有VR9防護等級，可抵擋7.62mm口徑子彈、手榴彈等攻擊，同時也是唯一一款具有主動轉向系統的防彈車。（圖／記者湯興漢攝）

不同於前總統蔡英文的奧迪A8L Security防彈座車，新任總統賴清德選用BMW 760i xDrive Protection，該車不僅具有可抵擋M16步槍或7.62mm口徑子彈的防彈玻璃，車頂、車底也採防彈裝甲，可抵擋子彈、手榴彈等攻擊，同時也具有自動啓閉裝甲車門功能，另外也有防彈油箱、防爆胎、滅火功能、車內緊急供氧系統等防護配置。

▲BMW 760i xDrive Protection。（圖／翻攝BMW）

▲BMW 760i xDrive Protection採4.4升V8雙渦輪引擎，具530匹馬力。（圖／翻攝自BMW）

這款BMW 760i xDrive Protection也是唯一一款具備整合式主動轉向系統的防彈車，動力搭載4.4升V8雙渦輪引擎，具有530匹最大馬力，即便在車重達3,965公斤下，仍具有0-100km/h加速6.6秒實力。

至於前總統蔡英文的奧迪A8L Security防彈座車，則在使用超過7年下，將在整備後移交特勤中心，作為備用防彈座車。

▲蔡英文、賴清德總統座車 。（圖／記者林鼎智製表）

▲蔡英文、賴清德總統座車差異。（圖／記者林鼎智製表）

▲▼ 520總統就職典禮,總統車隊進入總統府 。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統蔡英文的奧迪A8L Security防彈座車，將在整備後移交特勤中心，作為備用防彈座車。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：汽車總統座車防彈BMW760i xDrive Protection賴清德蔡英文奧迪A8L Security

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